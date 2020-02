Après son départ inopiné de Tech Data fin septembre, où il occupait le poste de directeur général, Frédéric Braut n’a pas tardé à retrouver une opportunité dans l’industrie IT. C’est l’éditeur de solutions de protection de messagerie Vade Secure qui la lui a offerte en le nommant fin novembre vice-président sénior EMEA.

Un nouveau poste dont la feuille de route est claire : développer l’Europe. Très bien implanté en France, où il compte 700 revendeurs actifs, en plein décollage aux USA, où il compte deux bureaux (à San Francisco et à Boston), une trentaine d’employés et où il est en train de finaliser une levée de fonds de 70 M$, l’éditeur doit désormais faire décoller ses ventes en Europe, notamment en Grande Bretagne, en Allemagne et dans les pays nordiques.

Vade Secure mise pour cela sur le recrutement et la fidélisation d’un réseau de partenaires, notamment de MSP (fournisseurs de services infogérés). Plusieurs contrats ont déjà été signés avec des acteurs de référence comme Giacom en Grande Bretagne, Resello en Hollande ou Gridheart en Suède. Frédéric Braut, qui connaît bien le monde de la sécurité, pour avoir travaillé chez Fortinet, et celui de la distribution – il est passé par Arrow ECS, Tech Data – a pour mission de développer cet embryon de réseau de distribution.

Il aura aussi pour objectif de consolider les positions de l’éditeur en France en doublant le nombre de ses partenaires. Il est prévu pour cela de renforcer ses ressources en régions. Une dizaine de personnes assurent déjà la promotion de la marque et l’animation du réseau de distribution en régions. Leur nombre est appelé à grossir rapidement.