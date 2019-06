Six mois après l’avoir cédée à Frédéric Braut, Joël Pera reprend la direction générale de la branche infrastructures de Tech Data. Frédéric Braut en conserve toutefois la direction commerciale et poursuit sa collaboration avec Tech Data Advanced Solutions avec le titre de directeur général adjoint en charge du commerce.

Ex-directeur général d’Arrow ECS France, Frédéric Braut avait rejoint Tech Data dès novembre 2017 avec pour perspective de succéder à rapidement à Joël Pera, désireux de prendre sa retraite à court terme. Après seize mois de gestation, il avait finalement accédé à la plus haute fonction. Le temps nécessaire pour s’approprier la fonction, nous expliquait-il alors Il fallait notamment s’imprégner des méthodes de Tech Data et apprivoiser la taille et la complexité de son business.

Après avoir cédé son siège, Joël Pera devait de son côté se consacrer à l’amélioration des processus et des outils internes (notamment des outils d’e-commerce et d’activation des services cloud) en attendant son départ annoncé pour 2020.

Cette réorganisation de la direction de Tech Data Advanced Solutions est donc une surprise. Dans un communiqué, Tech Data explique que Joël Pera « assurera le leadership indispensable au développement de cette division qui reste l’un des piliers de la stratégie de Tech Data France ». Quant à Frédéric Braut, il a pour mission d’assurer une approche cohérente des ventes ainsi que la bonne communication des innovations technologiques et des nouveaux outils auprès des clients. Il supervise l’ensemble des équipes commerciales transversales de la division valeur ajoutée du numéro un français de la distribution IT, ainsi que la coordination de ses grands événements.