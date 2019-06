Vade Secure franchit une nouvelle étape de son développement en devenant le partenaire privilégié de Datto en matière de sécurisation des e-mails. En effet, le pionnier américain des solutions d’outillage pour des fournisseurs de services d’infogérance (ou MSP pour managed service providers), a annoncé lors de sa conférence DattoCon19 la semaine dernière la mise sur le marché d’une offre groupée associant sa solution de sauvegarde Datto SaaS Protection à la solution de sécurisation des e-mails de Vade Retro. Un partenariat qui représente une belle rampe d’accélération pour ce dernier, notamment aux USA.

Car si l’éditeur réalise déjà 35% de son activité au pays de l’Oncle Sam, c’est essentiellement en OEM via quelques très grands clients : des opérateurs télécoms et des grands éditeurs de sécurité comme Cisco ou Comcast. Et son réseau de distribution reste balbutiant avec une trentaine de MSP démarrés en un an. Résultat des courses : sa visibilité est proche de zéro. L’accord signé avec Datto représente donc l’opportunité pour l’éditeur de se faire connaître sur le sol américain en y vendant pour la première fois sous sa marque et à grande échelle. Datto revendique en effet quelque 18.000 MSP actifs dans le monde, dont les deux tiers aux USA.

De son côté, en y ajoutant une brique de détection des logiciels malveillants, Datto espère crédibiliser son offre de protection de données SaaS auprès de ceux de ses partenaires – les deux-tiers – qui ne l’ont pas encore adoptée. Connu pour sa capacité à bloquer les attaques ciblées dès le premier email, Vade Secure a conforté sa réputation d’excellence ces derniers mois en raflant plusieurs awards nord-américains prestigieux.

Une reconnaissance de ses pairs qui lui a d’ailleurs valu l’intérêt d’une cinquantaine de fonds d’investissements, dont trois lui ont fait des offres fermes, relate Georges Lotigier. C’est en sélectionnant celle de General Catalyst, auprès duquel il vient de lever 70 millions de dollars, que l’éditeur s’est ouvert les portes de Datto, son fondateur Austin McChord, figurant parmi les dirigeants de General Catalyst.

Sur sa lancée, Vade Secure entend poursuivre son offensive sur les MSP, soit en direct soit en signant d’autres partenariats avec des éditeurs et des agrégateurs acceptant de revendre ses solutions sous sa marque. Il espère notamment pouvoir rapidement se lancer à la conquête du réseau Microsoft. À cette fin, l’éditeur s’est appliqué ces derniers mois à rendre sa solution MSP friendly. « On a beaucoup travaillé par exemple sur l’automatisation de la vente, détaille Georges Lotigier. On a fait en sorte que, du test au provisioning, la vente puisse se faire en un clic. La partie test a été particulièrement soignée. Sur la base d’un simple scan de leur boîte mails, on est ainsi capable de désigner aux prospects les emails douteux que leur solution usuelle a laissés passer. »

Après avoir bouclé son exercice 2018 sur une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de 42%, l’éditeur table désormais sur une croissance supérieure à 50% cette année. Et la dynamique devrait encore s’accélérer les années suivantes avec une croissance comprise entre 70% et 100%.