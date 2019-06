Dans le cadre de son Vendor Benchmark, Canalys a évalué 15 vendeurs de solutions de cybersécurité sur la performance de leurs canaux de distribution mondiaux au cours des 12 derniers mois, rapporte Channel Belgium.

Cinq fournisseurs ont été désignés « Champion » : ESET, Cisco, Sophos, Palo Alto Networks et Fortinet. Ces entreprises ont notamment été remarquées pour l’amélioration et la simplification apportées à leurs processus en faveur du channel et leur engagement à accroître les revenus générés par leurs partenaires. Elles ont par ailleurs démontré qu’elles investissaient pour l’avenir de leurs distributeurs au travers de programmes et d’initiatives spécifiques.

Précisons qu’ESET apparaît pour la première fois parmi les premiers de la classe. L’éditeur a été notamment remarqué pour ses investissements continus sur les marchés internationaux où il s’est concentré sur l’accroissement des ressources locales, par le lancement d’un tableau de bord pour le support technique, ou encore par le choix de programmes de formation et de certification qu’il propose.