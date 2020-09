Chaque année, le groupe EBP rassemble son réseau de partenaires certifiés lors d’un événement intitulé « Le RDV d’Affaires ». Lors de cette édition 2020, plus de 350 partenaires certifiés ont fait le déplacement le 17 septembre au Palais des Congrès du Futuroscope pour découvrir les dernières nouveautés de l’éditeur de logiciel français.

Une convention de grande ampleur

A cette occasion l’éditeur a présenté sa feuille de route et sa stratégie lors de conférences et d’ateliers de travail. Un village d’une dizaine d’éditeurs partenaires* s’est également tenu où les visiteurs ont pu découvrir des applications métiers qui viennent enrichir les produits EBP.

Lors de sa plénière d’ouverture, EBP a annoncé à son réseau d’intégrateurs le lancement d’une nouvelle génération de ses solutions logicielles ainsi qu’une nouvelle offre mobile.

Ces innovations sont le résultat d’une refonte complète et d’une simplification de l’ergonomie des produits. C’est aussi l’aboutissement d’un projet de plus de deux ans, soit l’équivalent de 1600 jours de développement pour regrouper les menus, re-structurer les fiches, hiérarchiser les informations, fluidifier la navigation, re-désigner les solutions.

Antoine SENTIS Directeur Marketing & Communication chez EBP explique : « Nous souhaitons concevoir des solutions simples, intuitives et qui s’adaptent aux usages. Nous avons la conviction que cette nouvelle expérience utilisateur apportera un gain d’efficacité et de productivité pour nos clients. EBP compte sur son réseau d’intégrateurs pour relayer et déployer ces innovations auprès des PME. »

La remise des trophées

Enfin, à l’occasion de cet évènement, EBP a décerné ses « Trophées »* à une dizaine de partenaires PE & PME. Ils valorisent la croissance et les meilleures progressions du chiffre d’affaires des partenaires sur l’année.

« L’accompagnement est au cœur de notre stratégie. Ce sont nos intégrateurs certifiés qui nous aident à accomplir notre promesse de proximité et de qualité.Il était évident de leur présenter en avant-première nos dernières innovations et de les récompenser pour leurs efforts. » explique Frédéric Dannery Directeur Commercial France chez EBP.

* liste des partenaires exposants (Quadient, Canon, Satelix, Nuxilog, Danem, Tarifeo, Les editions compagnons, Terra, PSAI, Vaisonet …)

* liste des lauréats (GROUPE ADINFO SCM, INSTITUT FIMAC, OKTEO, APTITUDES MEDITERRANEE, EBC, AMIGEST, ES2I CARAIBES, EVOGEST, ISOCELL, GRAFE INFORMATIQUES, EBS GROUP, ICA, CERALIS, ALPHA INFORMATIQUE SYSTEMES, ACE GESTION, AKTOR CONSULTING, JCD PRINT, LOGEST,POMAREDE INFORMATIQUE, LOAD SOLUTION)