L’éditeur de logiciels de gestion EBP vient d’accorder au nantais Grafe Informatiques l’un de ses premiers labels « partenaire développeur solution ». La mise en place de ce label est l’une des expressions de la stratégie de montée en gamme dans laquelle s’est engagé EBP depuis deux ans. Après avoir enrichi son ERP Open Line d’un outil de développement, puis rationnalisé sa gamme de produits, l’éditeur cherche désormais à mettre en valeur ceux de ses partenaires qui maîtrisent le mieux ses outils de développement.

Parmi les prérequis demandés par EBP : « avoir une équipe de consultants et de développeurs, maîtriser l’outil de développement et l’API EBP, avoir déployé des solutions utilisant l’API et avoir une hotline », explique Emmanuel Desvaux, responsable commercial de Grafe Informatiques. Fort de dix ans d’expérience dans le développement autour des logiciels de gestion (notamment autour de Dynamics Nav avec .Net et C# puis de Sage 100 avec les objets métier), Grafe s’est naturellement mis à l’API EBP pour adapter le produit Open Line aux besoins de ses clients.

Partenaire historique de Sage, Grafe Informatiques relaie l’offre Open Line depuis sa sortie au début des années 2010. Emmanuel Desvaux dit enregistrer une très forte dynamique autour d’EBP, beaucoup de nouveaux clients ayant tendance à s’orienter vers son offre Open Line, en raison de sa conception récente, de sa couverture fonctionnelle digne d’un ERP et de son positionnement tarifaire taillé pour les entreprises de 10 à 30 postes. Un quart de ses quelque trois à quatre cents clients sont aujourd’hui équipés en EBP, Grafe Informatiques comptant désormais parmi les partenaires les plus actifs de l’éditeur.

Implanté à Nantes, Rennes et La Roche-sur-Yon, Grafe Informatiques emploie 25 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 M€ sur l’exercice clos fin mars. La société prévoit une croissance de 10% sur l’exercice en cours.