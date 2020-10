À l’occasion de son Rendez-vous d’affaires, qui s’est tenu le 17 septembre au Palais des Congrès du Futuroscope en présence de plus de 350 partenaires certifiés, EBP a annoncé une nouvelle génération de produits et a remis ses trophées pour l’exercice 2019.

EBP a expliqué avoir entièrement refondu l’ergonomie de ses produits tout en conservant leur richesse fonctionnelle et leurs capacités de paramétrage. « Nous avons empilé les nouvelles fonctionnalités pendant dix ans mais nos produits étaient devenus complexes à utiliser, expose Antoine Sentis directeur marketing & communication chez EBP. L’éditeur a donc revu leur ergonomie selon la méthode UX pour les rendre plus simples d’utilisation et plus efficaces. Pari gagné semble-t-il puisque les premiers utilisateurs font état de « vrais gains de productivité », selon lui.

Au passage, EBP a renommé ses offres : la gamme Classique devient la gamme Activ et la gamme PME (celle réservée à la distribution) devient la gamme Elite. Les nouvelles offres, qui remplacent les gammes existantes, seront disponibles à partir du 19 octobre. Les anciennes versions pourront être mises à jour sans reprise des données. Le design évolue mais le code reste inchangé.

Sa soirée de remise des trophées 2020 prévue initialement en avril ayant dû être annulée, EBP a donc profité de cette conférence partenaires pour décerner ses partenaires les plus dynamiques (en termes de nouveau business) en 2019. Fidèle à ses habitudes, l’éditeur a récompensé deux partenaires dans chaque région : un dans la catégorie petites entreprises et l’autre dans la catégorie PME. Si certains noms, comme Adinfo, Institut Fimac, Evogest ou EBC, font partie des partenaires historiques et sont régulièrement distingués, d’autres comme Okteo ou Graph sont relativement récents dans le réseau EBP et émergent à cette occasion.

Pour l’année en cours, les quelque 400 partenaires certifiés de l’éditeur continuent apparemment de tirer leur épingle du jeu avec une croissance de 12% de leur activité à ce jour. Une croissance à comparer aux +4% seulement que EBP revendique depuis le début de l’année. Le poids de l’indirect continue donc de progresser dans les revenus d’EBP et atteint désormais 40% de son chiffre d’affaires total.