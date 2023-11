Channelnews organise un cycle de trois tables rondes sur les enjeux de la soutenabilité environnementale pour les prestataires de services numériques mercredi 13 décembre entre 9h15 et 11h15.

Le thème de transition écologique s’est désormais installé profondément au cœur du débat sociétal. Alors que les services numériques sont souvent perçus comme faisant partie de la solution, ils contribuent également au problème.

Dès lors, les fournisseurs de services informatiques sont en première ligne pour accompagner les clients dans leur démarche de sobriété numérique. Tous sont potentiellement concernés. Mais leur maturité sur ces questions reste encore faible.

Ces tables rondes visent, à travers des témoignages d’experts à identifier les leviers de croissance pour les prestataires de numérique autour du Green IT ; à leur donner des clés pour adapter leurs pratiques au contexte de la transition écologique ; et à les aider à mettre le numérique responsable au cœur de leur proposition de valeur.

Comment transiter vers une offre de services numériques responsables ? Quelles compétences et méthodologies de travail cela implique-t-il ? Où en sont le marché et la réglementation ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées à cette occasion.

La première table ronde, prévue à 9h15, sera consacrée aux dernières évolutions en matière de réglementation et aux nombreuses initiatives pour préparer les acteurs du numérique à ces changements de réglementation et à leurs impacts probables sur leur activité. Elle accueillera Emmanuelle Olivié-Paul, présidente et fondatrice du cabinet d’intelligence de marché Advaes, Andrea Vittorio Quilici, head of consulting & project manager de la société de conseil 100% numérique responsable Resilio et Gilles Mezari, directeur général Saawedo et administrateur en charge de la commission Numérique & environnement de Numeum.

La deuxième table ronde, prévue vers 9h55, s’interrogera sur la soutenabilité du Cloud. Sachant qu’avec 100 térawattheures les seuls centres de données d’AWS consomment plus d’énergie que l’ensemble de la Belgique, que font les grands fournisseurs de services cloud pour être plus sobres ? Peut-on comparer leur impact environnemental ? Sont-ils sur la voie de la neutralité carbone ? Et quid de nos acteurs nationaux sur ce chapitre ? Pour en débattre, nous recevrons : Olivier Renaud, directeur de l’impact & associé de Constellation, Christophe Lesur, directeur général de Cloud Temple et Tristan Labaume, président de l’association Alliance Green IT.

Enfin, notre troisième table ronde, programmée à 10h35 sera l’opportunité de découvrir les parcours de deux entreprises de services numériques vers l’écoresponsabilité à travers les témoignages d’Hervé Dumas Vice-president soutenabilité de Devoteam et de Constance Renard, Directrice transformation & conseillère en soutenabilité de Computacenter.

Vous pouvez vous inscrire dès a présent à l’adresse https://www.01channel.fr/?matinale=13-decembre-2023 et nous attendons très nombreux !