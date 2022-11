Soutenabilité du numérique : quel modèle pour les prestataires IT ? Tel sera le thème du nouveau cycle de conférences que Channelnews prépare pour la matinée du jeudi 24 novembre. Cette problématique sera abordée à travers trois tables rondes successives d’une trentaine de minutes qui seront diffusées en direct à partir de 9h15 sur notre chaine Youtube.

Encore tabou, il y a quelques mois, le thème de la sobriété s’est rapidement installé au cœur du débat public conduisant un grand nombre d’organisations à se préoccuper de la maîtrise de leur impact environnemental. Or, même s’ils peuvent parfois être la solution, les outils numériques font aussi partie du problème. La thématique de la réduction de l’empreinte numérique des entreprises va s’imposer aux prestataires de services IT comme la cybersécurité s’est imposée à eux ces dernières années.

Pour rester les interlocuteurs privilégiés de leurs clients, ils devront s’en emparer en mettant en place des alternatives bas carbone à leurs offres de services traditionnelles et en évaluant systématiquement le coût carbone des projets qu’ils mèneront pour leurs clients.

Quelles réalités recouvre cette notion de numérique soutenable ? Comment l’intégrer dans son modèle économique ? Qu’est-ce que cela implique en termes de transformation de ses expertises et de ses méthodes ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors de ces trois tables rondes Channelnews.

La première table ronde, intitulée « Quels leviers de croissance pour les prestataires de numérique autour du Green IT ? » s’attachera à donner des exemples de chemins possibles vers la construction d’un modèle pérenne autour du numérique soutenable. Elle fera intervenir Etienne Besançon, Président de Constellation et Jean-François Caplat, co-président fondateur de Groupe Isia.

La deuxième table ronde sera consacrée au décryptage du marché émergent du pilotage carbone en faisant intervenir trois de ses acteurs : Olivier Renaud, président d’Impakt, Nicholas Mouret, CEO de Green Metrics et Alexis Normand, CEO & Co-Fondateur de Greenly.

Enfin le troisième volet de cette matinale s’intéressera aux enjeux pour les constructeurs et opérateurs de centres de données. Une industrie très consommatrice d’énergie et de matières premières, qui s’est engagée dans la voie de la neutralité carbone. Viendront témoigner Tristan Richard, directeur des opérations, d’APL Datacenter et Jean-Paul Leglaive, directeur développement durable de Data 4.

Pour suivre ces tables rondes, merci de vous inscrire sur notre site dédié : https://www.01channel.fr/2022-11-channelnews/