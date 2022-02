Ces dernières années, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour tous les clients, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, s’immisçant dans tous les projets numériques. Une évolution qui pousse les prestataires de services numériques à revoir, parfois dans l’urgence, leur proposition de valeur en la matière. Ce sera la thématique du nouveau cycle de conférences virtuelles que Channelnews organise le jeudi 10 mars de 9h15 à 11h35.

Quelles technologies et quel modèle de mise à disposition faut-il privilégier ? Quelles compétences faut-il internaliser ? Comment trouver et fidéliser ces compétences ? Quelles erreurs faut-il éviter au démarrage… ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées à l’occasion de cet événement qui se tiendra en direct sur notre chaîne 01Channel et auquel participeront une douzaine de représentants de prestataires de services numériques. Tous experts en cybersécurité, ces intervenants viendront témoigner de leur réalité terrain et de leur compréhension des enjeux cyber pour les acteurs du channel.

La matinée sera scindée en trois tables rondes successives qui s’attarderont chacune sur une problématique différente : les conséquences de la généralisation du travail à distance et de l’adoption des solutions Cloud sur la sécurisation du système d’information pour la première ; la nécessité de bâtir des services de remédiation pour endiguer la massification des attaques et des rançongiciels pour la deuxième ; et les enjeux liés au recrutement et à la pénurie des compétences pour la troisième.

La première table ronde démarrera à 9h20 et réunira : Arnaud Cassagne, fondateur d’AC-Knowledge ; Franck Gicquel, responsable des partenariats de Cybermalveillance.gouv.fr ; Michel Grunspan, président d’Exer ; François Leroy, directeur général d’Envoliis et Jean-Bernard Yata, country leader France de EBRC. La seconde table ronde est programmée à 10h10 avec: Philippe Bouland, responsable sécurité d’Inforsud ; Miguel de Oliveira, président d’Aisi ; Thierry del Monte, directeur de l’ingénierie d’ITS Integra ; Arnaud Hess, directeur du développement d’Advens et Harry Zarrouk, directeur général de Komposite. Enfin, Omer Shala, président de Newlode ; Laurent Cayatte, président de Metsys et Samir Bengelloun, directeur du développement RH d’Axians interviendront sur la troisième table ronde prévue à 11h10.

Pour assister à l’événement et retrouver le détail du programme et des intervenants, c’est ici.