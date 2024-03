Face à l’hégémonie des grands fournisseurs de cloud public, au big bang stratégique et tarifaire du leader de la virtualisation et à l’arrivée en force de l’IA générative qui domine l’agenda technique et produits de la majorité des fournisseurs, les partenaires doivent prendre position.

Pour débattre de ces sujets d’actualité, Channelnews organisera le jeudi 4 avril prochain un cycle de trois tables rondes sur la thématique des infrastructures hybrides.

Table ronde n°1 : informatique sur site versus Cloud, quelle voie choisir ?

On a tendance à opposer Informatique sur site, Cloud privé et Cloud public. Mais au fond, les trois modèles se complètent et sont appelés à coexister longtemps. Faut-il inciter les clients à sortir leurs charges de travail de leurs infrastructures sur site ? Qu’est-ce que l’hybridation et pourquoi ce modèle s’impose ? Que faut-il migrer dans le Cloud et que faut-il garder à proximité ? Quelles sont les implications des architectures hybrides en termes de sécurité ? Les infrastructures souveraines sont-elles une alternative crédible au Cloud des hyperscalers ? Les qualifications associées ont-elles un intérêt ? Telles sont les questions qui seront posées au cours de cette table ronde. Pour y répondre, nous avons convié : Xavier Brunschwig, Directeur général d’Elit Technologies ; Jean-Guy Roche, Chief Executive Officer de Rcarre SA ; Yoann Jousse, Business Development Manager de Prolival ; Grégory Longueville, Directeur Technique d’Ava6 ; Marc Lidin, PDG d’InfoTelecom-HCI ; Olivier Poelaert, Président de Cyllene ; Christophe Lesur, Directeur général de Cloud Temple.

Table ronde n°2 : Big bang stratégique et tarifaire Vmware, quelles conséquences sur l’écosystème IT ?

Le big bang stratégique et tarifaire Vmware bouscule l’écosystème IT et redessine les alliances. Quelles conséquences sur les acteurs de la distribution et les fournisseurs de services hébergés ? Pourquoi cela accélère le mouvement de migration vers le Cloud ? Est-il possible de se désengager de Vmware ? Et à quel prix ? Tels sont quelques-uns des points qui seront abordés sur cette table ronde. Jean-Guy Roche, Yoann Jousse, Grégory Longueville, Marc Lidin, Olivier Poelaert et Christophe Lesur resteront sur notre plateau pour en débattre.

Table ronde n°3 : Intelligence artificielle générative : quel marché pour les prestataires de services numériques ?

Enfin, difficile de conclure ce cycle de tables rondes consacrées aux infrastructures hybrides sans évoquer le sujet dont tous les prestataires du numérique parlent depuis un an : l’intelligence artificielle générative. Y a-t-il un marché ? Comment s’exprime la demande des clients ? Sur quels usages générateurs de valeur se positionner ? Quels rôles ont à jouer les fournisseurs de services numériques ? Dans quelle mesure l’IA générative va transformer leur activité ? Théodore-Michel Vrangos, Président d’I-Tracing nous rejoindra pour confronter son point de vue avec ceux d’Olivier Poelaert (Cyllene) et de Christophe Lesur (Cloud Temple).

Pour s’inscrire à ces tables rondes et avoir le programme détaillé : suivre ce lien.