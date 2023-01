L’intégrateur et fournisseur de services hébergés d’origine bordelaise annonce le lancement de Mail in France d’un environnement numérique de travail souverain. Cette offre comprend une messagerie, une messagerie instantanée, un outil de visio-conférence, et un espace de stockage de documents. « Grâce à cette nouvelle offre, Cheops Technology est aujourd’hui en mesure de sécuriser le principal point de fragilité numérique d’une organisation : la messagerie et les échanges divers, points d’entrée et de sortie des données tant convoitées », précise l’entreprise dans un communiqué. Cheops Technology présente cette offre comme robuste, sûre et accessible.