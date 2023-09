Le VAD spécialisé en cybersécurité Infinigate annonce la nomination de Bruno Zaccone au poste de Directeur Général d’Infinigate France. Il a pour objectifs d’orchestrer le développement de la filiale française du géant Suisse (2,2 Md€ de CA en 2023) et d’apporter plus de valeur ajoutée aux partenaires et fournisseurs. Il succède à Catherine Oudot restée seulement quelques mois dans l’entreprise.

Précédemment Bruno Zaccone a travaillé pendant 11 ans chez ARP France, fournisseur de solutions informatiques B2B, dont il a été le directeur général de 2016 à 2021. Il a ensuite accompagné la fusion des filiales ARP France avec la filiale Bechtle Direct France, dont il a été également directeur général en 2022.

« Nous avons une réelle opportunité de croissance avec l’offre pertinente qu’Infinigate propose au marché, renforcée par son expertise en cybersécurité et sa position croissante dans les offres Cloud. Soutenir les partenaires de distribution dans leur démarche de digitalisation sera l’une de nos principales priorités, et la base de notre croissance commune », déclare-t-il dans un communiqué

« Bruno est le leader idéal pour réaliser le plein potentiel d’Infinigate sur le marché français, grâce à son expérience exceptionnelle dans la génération d’une croissance substantielle et l’amélioration de la rentabilité pour les organisations internationales. Partager notre croissance avec les fournisseurs et les partenaires est notre objectif constant sur tous les marchés », ajoute Andreas Bechtold, Président Europe du groupe Infinigate.