Infinigate vient d’acquérir le distributeur à valeur ajoutée allemand Acneo. Fondé en 2007 et basé à Hanovre, ce dernier est spécialisé dans les offres de services managés, les infrastructures et la sécurité du cloud, ainsi que dans les communications unifiées. Fort de 90 personnes, il revendique 1.600 clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les solutions qu’il distribue incluent notamment SolarWinds MSP, Kaspersky et RapidFire Tools.

« Il a été convenu de ne divulguer aucun détail financier de la transaction », indique un communiqué d’Infinigate qui précise toutefois que les fondateurs et dirigeants de la société, Henning Meyer et Isabelle von Künßberg (respectivement à droite et à gauche sur la photo) continueront à gérer conjointement cette unité distincte au sein du groupe et rejoindront celui-ci en tant qu’actionnaires. « Avec Acmeo, Infinigate renforce ses activités dans le cloud et sera en mesure d’offrir à ses partenaires distributeurs une équipe dédiée spécialisée dans les services de sécurité gérés », explique encore le communiqué qui précise qu’Acmeo constituera le cœur de l’internationalisation future des activités de cloud et de MSSP dans tous les pays du groupe. « Acmeo est la perle du secteur de la distribution cloud et MSSP dans la région DACH et nous sommes très heureux qu’Acmeo fasse désormais partie du groupe Infinigate », affirme de son côté David Martinez, fondateur et président d’Infinigate (au centre sur la photo).

Il s’agit de la deuxième acquisition d’Infinigate cette année après celle du VAD néerlandais Crypsys. Ce n’est probablement pas la dernière à court terme. En effet, quelques heures avant l’annonce de la transaction, le directeur général Klaus Schlichtherle du groupe avait affirmé à nos confrères de Channelnomics Europe que l’Espagne, l’Italie et la Pologne étaient des cibles géographiques de l’extension prochaine du groupe. Il avait également indiqué que la France et le Royaume-Uni offraient un potentiel de croissance élevé.

Spécialisé dans les solutions de sécurité, le VAD suisse est actuellement présent au Royaume-Uni, en France, au Benelux, dans les pays nordiques et la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), soit en tout 10 pays européens.