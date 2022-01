Le grossiste allemand spécialisé en solutions de sécurité annonce le rachat de son homologue français D2B. Comme son acquéreur, D2B est spécialisé sur la sécurité – une activité qui représente 70% de ses revenus – mais il est positionné sur le segment des PME quand Infinigate adresse une clientèle essentiellement tournée vers le haut du marché (entreprises intermédiaires et grands comptes).

Cette acquisition doit donc permettre à Infinigate de compléter sa couverture marché en direction du segment PME et d’élargir son portefeuille clients. D2B compte en effet quelque 1.200 revendeurs actifs quand il n’en sert lui que 600 à 700. C’est aussi l’opportunité pour Infinigate de compléter son catalogue de solutions, puisqu’il n’a que deux marques en commun avec D2B : Acronis et SonicWall.

Infinigate récupère donc des marques comme Watchguard – marque principale de D2B – ou F-Secure. Il hérite également de marques comme Arcserve et Qnap dans le stockage, et de TeamViewer ou AnyDesk dans l’accès à distance. Soit en tout une petite dizaine de marques supplémentaires. Cela porte ainsi son catalogue à une vingtaine de marques au lieu de douze jusqu’à présent, selon Patric Berger, directeur général d’infinigate France (photo). Parmi ses marques de prédilection, on trouve Check Point, Okta, Radware, et Kaspersky.

Les deux entreprises sont proches géographiquement (Boulogne-Billancourt pour Infinigate et Charenton-le-Pont pour D2B) et ont sensiblement le même effectif (autour de 25 personnes). En revanche, elles divergent en termes de chiffre d’affaires et de croissance. D2B réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€, stable depuis plusieurs années, quand Infinigate France devrait terminer son exercice fiscal fin mars sur un revenu compris entre 41 et 45 M€ avec une croissance comprise entre 20 et 30%. Une croissance qu’Infinigate France affiche depuis plusieurs années.

Avec D2B, Infinigate France espère réaliser a minima 70 M€ sur son exercice 2022. Il ainsi espère convaincre rapidement les revendeurs D2B de se convertir aux marques de son catalogue (notamment Yubico, Check Point, Barracuda et Kaspersky) et vice et versa. Il mise également sur la montée en puissance des revendeurs D2B sur les services managés, qui sont l’un de ses fers de lance depuis deux ans. Suite au rachat de l’Allemand Acmeo, spécialisé dans l’accompagnement des revendeurs dans leur transition vers les services managés, Infinigate a développé un département dédié qui pèse désormais 20% de ses revenus.

La transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2022, si tant est qu’elle obtient les approbations réglementaires. L’actuel dirigeant de D2B, Yves Boccara, devrait rester chez Infinigate, à la demande de ce dernier, pour s’occuper notamment de la marque Watchguard.