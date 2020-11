Au sein de l’écosystème Check Point, les distributeurs comme Infinigate aident ses partenaires comme Cloud Infinity à tirer le meilleur parti des solutions de l’éditeur de solutions de sécurité.

Dire que les acteurs de l’écosystème de la cybersécurité ont, en ce moment, du pain sur la planche est un euphémisme. La hausse du volume de cyberattaques couplée à la diversité des cibles – la ville de Marseille et le groupe Spie sont des victimes récentes – rappelle qu’aucune entité ne se trouve à l’abri. En outre, l’évolution des modes de travail en entreprise ajoute de la complexité à un contexte qui n’était déjà pas très simple.

Au sein de l’écosystème Checkpoint, Infinigate, un distributeur spécialisé dans les produits de sécurité, sait à quel point l’évolution des modes de travail de ces derniers mois présente un défi de taille pour les entreprises et les collectivités.

« Aujourd’hui, le modèle de défense périmétrique, que j’appelle la méthode ‘château fort’ ne fonctionne plus », explique Jérôme Granger, responsable marketing et développement commercial chez Infinigate. « Les salariés se trouvent hors du réseau de l’entreprise. Mettre en place un VPN pour se connecter à l’entreprise ne suffit pas plus, car, à distance, il n’y a plus de maitrise du PC. En plus l’ordinateur connecté au réseau de l’entreprise n’est pas forcément un équipement professionnel. Le risque est donc plus important ». S’ajoute à cela le fait qu’avec la fin des congés, une partie des salariés sont revenus au bureau alors que d’autres continuent à travailler depuis chez eux. L’approche Zéro Trust et son corollaire, l’authentification, répondent efficacement aux besoins actuels. « Il n’est plus simplement question de pare-feu, mais plutôt d’être certain que la bonne personne se connecte au bon endroit », ajoute le responsable.

Prêts le moment venu

Répondre de manière efficace à ces nouveaux défis nécessite un accompagnement adapté. En proposant à ses partenaires revendeurs et intégrateurs les produits Check Point, le distributeur leur procure des solutions puissantes, adaptées aux contraintes actuelles. C’est par exemple le cas avec une solution telle que Dome9. Cette plateforme SaaS offre une visibilité et un contrôle de la sécurité et de la conformité dans les environnements AWS, Azure et Google Cloud. Un sujet très actuel pour de nombreuses entreprises. Autre exemple, la sécurisation des objets connectés. Là encore, Check Point répond à un besoin croissant de sécurité sur ce secteur, avec une solution de détection des vulnérabilités et de blocage des attaques visent ces environnements.

Pour Jérôme Granger, le rôle d’un distributeur tel qu’Infinigate, spécialisé dans la cybersécurité, n’est pas seulement de proposer un catalogue de solutions, mais également de sensibiliser les partenaires revendeurs et intégrateurs aux nouvelles solutions. Il précise, « La protection des mobiles et des objets connectés demeure des sujets encore trop anecdotiques pour de nombreux partenaires et leurs clients en entreprise. Pourtant tous les baromètres de sécurité IT indiquent que le danger est bien réel ». Faire évoluer les positions sont ainsi les rôles que doivent jouer Check Point et Infinigate afin que leurs partenaires soient prêts à proposer leurs solutions aux clients le moment venu. « Le fait d’être centre de formation nous aide dans cette démarche de sensibilisation » assure Jérôme Granger.

Protéger les données

Parmi les utilisateurs de la solution Maestro, on trouve des entités comme la fondation Luma, un projet de complexe artistique et culturel, installé à Arles. « Construit en 2017 par un prestataire extérieur, notre infrastructure comprenait notamment des routeurs Meraki », explique Laurent Duquenne, DSI de Luma. En guise de protection, la fondation s’appuyait sur un pare-feu open source. Mais celui-ci a fini par montrer ses limites. « Lors d’une précédente expérience, j’avais déjà testé une solution Check Point. Je me suis tourné vers la solution Check Point Maestro qui répondait à beaucoup de besoins ». La solution de cybersécurité de l’éditeur permet notamment d’adapter les ressources en fonction des besoins de l’utilisateur et sans rien changer dans l’infrastructure déployée. « Maestro permet de distribuer facilement les ressources de sécurité », détaille Sébastien de Solliers, CBO chez Cloud-Infinity. Pour ce dernier, la capacité de Check Point à protéger des organisations comme la fondation Luma n’est pas à mettre en doute. « Derrière l’art, il y a de la donnée et de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’offrir le plus haut niveau de protection pour l’ensemble de leurs productions ».

Qu’il s’agisse des acteurs qui accompagnent les utilisateurs finaux ou bien des solutions proposées, les membres du réseau de partenaires de Check Point cherchent à répondre de la manière la plus précise aux besoins de leurs clients, et ce, indépendamment de leurs activités.