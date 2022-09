Le grossiste à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions de cybersécurité complète son offre en signant un accord de distribution paneuropéen avec l’éditeur de solutions EDR-XDR (protection des postes de travail et de détection des menaces) Cybereason. Les deux entreprises travaillaient déjà ensemble depuis quelques temps en Allemagne dans le cadre d’un contrat exclusif. Ils étendent leur partenariat, toujours sur une base exclusive, aux onze pays d’Europe – dont la France – dans lesquels Infinigate opère. À partir du 1er novembre, date de mise en œuvre effective du partenariat, Infinigate France récupérera ainsi l’ensemble de la distribution Cybereason France, que ce dernier gérait jusque-là en direct.

En confiant à Infinigate l’exclusivité de sa distribution en Europe, Cybereason entend prendre du poids dans l’activité du distributeur pour qu’il fasse en sorte de l’aider à grandir plus vite en lui ouvrant un réseau de distribution plus large et en fournissant à ce dernier un meilleur accompagnement. De son côté, Infinigate espère profiter de la forte dynamique de croissance de l’éditeur et renforcer son portefeuille produits sur un segment EDR-XDR qu’il adressait jusque-là avec des éditeurs plus traditionnels. Cet accord de distribution s’inscrit donc dans une relation gagnant-gagnant tournée vers la croissance, souligne Julien Antoine, directeur de développement d’Infinigate Europe (photo), qui a négocié ce partenariat.

Avec ce partenariat, Infinigate semble toucher les premiers dividendes de son rapprochement – encore en cours de validation par la Commission européenne – avec Nuvias, qui fera passer son chiffre d’affaires de 820 millions d’euros à 1,4 milliard d’euros, accroissant encore sa puissance de frappe et son attractivité pour les fournisseurs.