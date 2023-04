Catherine Oudot quitte Kaspersky et rejoint Infinigate en tant que directrice générale France. Elle a passé cinq ans et demi à la tête du réseau français de distribution de l’éditeur russe d’antivirus avant de rejoindre le grossiste à valeur ajoutée suisse spécialisé dans la cybersécurité.

Elle a pour mission de renforcer les liens au sein de l’équipe locale et d’en faire une unité cohérente pour apporter de la valeur ajoutée à nos partenaires et fournisseurs, précise Infinigate dans un communiqué. Parmi ses nouvelles fonctions, elle va assurer le développement des solutions cloud proposées par le VAD.

« Je suis ravie d’aider nos partenaires à profiter des opportunités offertes par un marché français dynamique, soutenu par le fort potentiel d’Infinigate, afin qu’ils accompagnent leurs clients dans un processus de transformation numérique », déclare Catherine Oudot. « Nous avons une offre unique et innovante grâce à nos services hautement spécialisés et notre expertise dans le domaine de la cybersécurité. Je suis impatiente de fédérer l’équipe et de faire preuve de leadership pour lui permettre d’exprimer tout son potentiel ».

Catherine Oudot a plus de 20 ans d’expérience dans la distribution, notamment chez Malwarebytes et Check Point.