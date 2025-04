Le fournisseur allemand de solutions de gestion documentaire et d’automatisation des flux de travail boucle sa conférence partenaires DocuWorld EMEA à Berlin avec un total de 750 participants.

Le PDG de DocuWare, Michael Berger, a présenté sa nouvelle équipe de direction, en place depuis le début du mois d’avril : Michael Bochmann, Chief Product & Technology Officer ; Benedikt Dischinger, Chief Financial Officer ; Uta Dresch, Chief Operating Officer et Hermann Schäfer, Chief Sales & Marketing Officer.

L’éditeur se concentre désormais sur quatre priorités : cloud & cybersécurité, UX & usages, workflow & intégration et le développement de l’intelligence artificielle.

Les partenaires ont été formés sur la solution IDP (Intelligent Document Processing) de la start-up natif.ai, acquise l’an dernier par DocuWare et en cours d’intégration dans ses solutions. Ils ont également découvert « Intelligent Insights », un prototype de robot conversationnel basé sur la technologie d’IA de DocuWare pour faciliter la recherche et la comparaison de documents. Une fonctionnalité de résumés de contenu de documents est à venir.

DocuWare se concentre aussi sur la conformité réglementaire des factures électroniques et l’intégration de ses solutions avec des plateformes tierces. D’ici la fin de l’année 2025, l’entreprise rachetée par Ricoh en 2019 veut proposer un modèle forfaitaire d’envoi et de réception des factures électroniques et intégrer Ricoh IDX dans son offre. Elle veut permettre d’échanger des factures dans toutes les normes nationales et de transmettre en temps réel l’état d’avancement du traitement d’une facture aux parties concernées.

Parmi les autres nouveautés, l’API Workflow Analytics permet d’effectuer des analyses des processus de travail.

Par ailleurs, le nouveau Workflow Designer, dont le lancement est prévu à l’automne 2025, comportera plusieurs améliorations telles que la sauvegarde automatique et la fonction d’annulation/rétablissement.