La filiale française du spécialiste de la gestion électronique de documents DocuWare, a le vent en poupe. Elle vient d’annoncer avoir réalisé une croissance de 34% pour l’année 2023. Une croissance bien supérieure à celle enregistrée par sa maison mère qui n’a fait « que » 17% de croissance sur la période.

Troisième filiale en ordre d’importance après l’Allemagne (son pays d’origine) et les États-Unis, avec près de 10 M€ de chiffre d’affaires, la France a bénéficié au même titre que le reste du groupe de l’appétence du marché pour les nouveaux usages : télétravail, mobilité… Ainsi, 85% des nouveaux clients optent pour la version Cloud, qui enregistre 31% de croissance à l’échelle du groupe.

Mais Docuware France bénéficie également d’un accélérateur propre au marché français : la facture électronique qui conduit un nombre grandissant de clients à se poser la question de la dématérialisation. De clients mais également de partenaires.

Car, l’exercice 2023 de Docuware France a également été marqué par la signature de 8 nouveaux partenaires, portant à une soixantaine leur nombre. Parmi les nouveaux arrivés : Docapost, Groupe Studia, SMB (filiale du groupe Factoria), Groupe Touiller, Eskape, Inforope et ACS Informatique.

Parmi eux, phénomène nouveau, une bonne proportion d’intégrateurs d’ERP (Eskape, Inforope, ACS Informatique…) qui voient dans la dématérialisation, et plus largement la gestion du document, un véritable relai de croissance. Une tendance qui s’est confirmée sur la première moitié de 2024 avec la signature de Sendor (intégrateur SAP Business One) et des discussions avec plusieurs autres intégrateurs d’ERP (notamment Apogea), précise Olivier Rajzman, directeur commercial France de Docuware (photo).

Pour accompagner le phénomène et même l’accélérer (en prévision de la montée en puissance attendue du marché de la facturation électronique), Docuware France vient de recruter une channel manager, Ninon Pommerie, de recruter de nouveaux partenaires. Elle est chargée d’en recruter une vingtaine cette année. Ce qui devrait contribuer à renforcer encore le rythme de sa croissance – Docuware France réalisant 90% de son chiffre d’affaires en indirect.

Enfin, parmi les facteurs de croissance identifiés par Docuware, il y a l’intelligence artificielle, dont l’éditeur pense qu’elle devrait jouer un rôle déterminant à l’avenir. C’est dans ce contexte que le groupe vient de procéder à l’acquisition de la startup Natif.ai spécialisée dans l’IA appliquée au traitement des documents avec des services de classement automatique des documents, de séparation automatique et de reconnaissance de l’écriture manuscrite. De quoi donner une longueur d’avance à l’éditeur. Ces différents services devraient être intégralement intégrés dans la solution Docuware d’ici à l’automne 2025. Une intégration qui coïncidera avec la disponibilité d’une nouvelle interface paramétrable directement par les utilisateurs.