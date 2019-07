L’éditeur de solutions de gestion électronique de documents et de gestion de contenu d’entreprise DocuWare va tomber dans les mains de Ricoh.

Cette acquisition va permettre au spécialiste de l’impression de développer son offre numérique. « Nous sommes résolus à construire une entreprise florissante qui répond aux besoins croissants des entreprises dans le monde en ce qui concerne la dématérialisation de leurs processus. Nous remarquons une forte demande de nos clients pour optimiser la valeur de leurs documents et leurs contenus afin d’accompagner leur croissance », indique dans un communiqué David Mills, CEO de Ricoh Europe. « L’accord que nous avons passé avec DocuWare, qui propose une offre de services de contenus sur le Cloud leaders sur le marché, est une étape importante afin de répondre à ce besoin. Nous sommes heureux des services supplémentaires que nous pourrons proposer à nos clients actuels et futurs. »

DocuWare propose une solution de gestion documentaire associée à un outil de Workflow, disponible sur site et dans le cloud. L’éditeur allemand revendique plus de 12.000 clients répartis dans 90 pays et un réseau de 600 partenaires. Parmi ces derniers figure Ricoh, qui distribue son offre, mais aussi des concurrents du Japonais tels que Konica Minolta ou Toshiba. Une collaboration qui risque fort d’être arrêtée.

DocuWare fonctionnera comme une filiale indépendante de Ricoh qui s’engage à poursuivre le développement du réseau de distribution de l’éditeur et à investir dans le développement des produits. L’équipe dirigeante de DocuWare est conservée.

Rappelons que l’an dernier, Ricoh a annoncé un plan visant à supprimer 4.000 emplois dans le monde, dont 245 en France. L’équipementier avait indiqué dans un communiqué que cette décision était justifiée par l’évolution du marché de l’impression « confronté à la transformation digitale et affecté par l’objectif continuel de réduction des coûts d’impression des entreprises et des administrations ». Une évolution qui à son tour justifie cette acquisition.