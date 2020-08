L’éditeur spécialisé dans la gestion et l’automatisation des flux documentaires annonce avoir recruté 150 nouveaux partenaires au niveau mondial (dont une vingtaine en France) depuis son rachat en 2019 par Ricoh. Soit une croissance globale de près de 30%. Sur la région EMEA, le réseau de partenaires enregistre une croissance d’environ 47%. L’acquisition par Ricoh en 2019 a ouvert de nouvelles opportunités de synergie et de réussite, explique l’éditeur dans un communiqué. Tout en partageant des objectifs stratégiques communs, les deux entités sont néanmoins restées séparées, DocuWare devenant une filiale indépendante de Ricoh, concentré sur l’élargissement et le maintien de l’intégrité de son écosystème. « L’expertise de cloud de DocuWare, associée à l’engagement de Ricoh de préserver son indépendance permet à ses partenaires de conserver un avantage concurrentiel sur le marché des services de proposition de contenu », souligne Docuware. L’éditeur note au passage que les entreprises du monde entier s’efforcent de retrouver la productivité et les niveaux de rentabilité pré-Covid-19, en mettant en place des outils permettant aux équipes à distance d’accéder de façon sécurisée à leurs documents. Basé en Allemagne et aux États-Unis, et implanté en France, au Royaume-Uni et en Espagne, DocuWare revendique 14.000 clients dans 90 pays.