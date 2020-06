Après des ventes en plein boom au premier trimestre, Zoom revoit ses perspectives annuelles à la hausse. Le spécialiste de la vidéoconférence table désormais sur des revenus compris entre 1,775 et 1,80 milliard de dollars, bien loin des 905 à 915 millions de dollars prévus initialement. En revanche, la marge brute resterait impactée par l’augmentation des coûts déjà observée au premier trimestre, ce qui devrait peser sur les bénéfices non-GAAP. Ceux-ci sont attendus entre 355 et 380 millions de dollars, ce qui représente 1,21 à 1,29 dollar par action.

Boosté par le recours au télétravail et la formation en ligne, et malgré les nombreuses critiques portant sur des problèmes de confidentialité et de sécurité de la plateforme, le nombre d’utilisateurs a explosé au premier trimestre pour atteindre un pic de 300 millions d’individus connectés dans le monde, chiffre qui a légèrement diminué en mai. Plus intéressant, Zoom compte environ 265.400 clients de plus de 10 salariés, soit une progression de près de 354% en un an et 769 d’entre eux rapportent plus de 100.000 dollars par an (+90%). Sur le trimestre, les clients payants représentent un chiffre d’affaires de 328,2 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’attendaient à 202,7 millions de dollars.

Cette forte progression s’accompagne d’une envolée des coûts, lesquels ont augmenté de 330% pour atteindre 103,7 millions de dollars, réduisant la marge brute à 68,4% contre 80,2% un an plus tôt.

Cette envolée des coûts est due en partie à la hausse de la bande passante qui a obligé l’entreprise a augmenter ses approvisionnements chez AWS et Microsoft, et à ajouter au mois d’avril Oracle à ses fournisseurs. Lors de la présentation des résultats de l’entreprise aux analystes, le CEO Eric Yuan a expliqué qu’Amazon avait fourni la « majorité » des nouvelles capacités dont Zoom avait besoin pour répondre à la demande. La firme de San Jose, qui possède déjà ses propres datacenters, va en développer les capacités afin d’augmenter ses marges. Selon la directrice financière Kelly Steckelberg celles-ci devraient ainsi s’établir aux alentours de 75% au cours des prochains trimestres.

Malgré la hausse des coûts, le bénéfice net a bondi en année glissante, passant en de 0,2 million de dollars à 27 millions de dollars, soit 0,09 dollar par action.

Pour le deuxième trimestre, Zoom s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 495 et 500 millions de dollars et à un bénéfice non-GAAP de 130 à 135 millions de dollars, soit 0,44 à 0,45 dollar dilué par action.