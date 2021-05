Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, Cisco a enregistré une croissance de toutes ses activités. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2021 décalé a progressé de 7% à 12,8 milliards de dollars (Wall Street s’attendait à 12,57 milliards de dollars), les revenus des produits augmentant de 6% et le chiffre d’affaires provenant des services grimpant de 8%. Côté produits, l’activité sécurité bondit de 13%, celle des plateformes d’infrastructure est en hausse de 6% tandis que les ventes d’applications progressent de 5%.

La croissance des commandes est de 10% sur un an. Les ventes par abonnement et les ventes de logiciels représentent 81% du chiffre d’affaires, contre 76% un an auparavant.

Par segment géographique, la région EMEA et la zone Asie/Pacifique (Japon et Chine inclus) se distinguent avec des croissances de respectivement 11% et 19%, la région Amériques se contentant d’un petit 2%.

Sur une base GAAP, la marge brute totale, la marge brute des produit et la marge brute des services sont de respectivement 63,9%, 62,6% et 67,4%, contre 64,9%, 63,7% et 67,7% un an plus tôt,

Sur une base non-GAAP, la marge brute totale, la marge brute des produits et la marge brute des services affichent respectivement 66,0%, 64,9% et 68,7%, comparé à 66,6%, 65,8% et 68,9%, au cours du troisième trimestre de l’exercice 2020.

Du fait de la hausse de 8% des dépenses d’exploitation (4,7 milliards de dollars, soit 36,9% du chiffre d’affaires), le bénéfice d’exploitation GAAP est de 3,5 milliards de dollars, en hausse de 1% avec une marge opérationnelle de 27,1%. Le bénéfice d’exploitation non-GAAP s’établit à 4,3 milliards de dollars, en hausse de 3%, avec une marge opérationnelle de 33,6%.

En progression de 3%, le bénéfice GAAP est de 2,9 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 0,68 dollar. En hausse de 4%, le bénéfice non-GAAP atteint 3,5 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 0,83 dollar.

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation est de 3,9 milliards de dollars en baisse de 8% par rapport aux 4,2 milliards de dollars générés au cours du troisième trimestre de l’exercice 2020.

« Cisco a connu un excellent trimestre avec une forte demande constatée dans l’ensemble de l’entreprise », déclare dans un communiqué le CEO de la société, Chuck Robbins. « Nous sommes confiants dans notre stratégie et notre capacité à mener la prochaine phase de la reprise alors que nos clients accélèrent leur adoption du travail hybride, de la transformation numérique, du cloud, et continuent à adopter nos offres basées sur les abonnements. »