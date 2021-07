Pour sa première acquisition de grande envergure, Zoom a jeté son dévolu sur Five9, entreprise américaine pionnière des centres de contact client basés sur le cloud. Le spécialiste de la visioconférence a annoncé le 18 juillet avoir conclu un accord définitif pour faire son acquisition dans le cadre d’une transaction en actions évaluée à 14,7 milliards de dollars.

Devenue l’entreprise emblématique de la collaboration à distance avec la crise sanitaire, Zoom a enchainé les exercices records et sa capitalisation a bondi à plus de 100 milliards de dollars. De quoi se donner les moyens de ses ambitions pour ses opérations de croissance externe, surtout par échange d’actions. Concrètement, les actionnaires de Five9 recevront 0,5533 action de Zoom pour chaque action de Five9, soit l’équivalent de 200,28 dollars et une prime de 12,7% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Zoom se projette à présent dans l’après Covid et cherche à la fois à renforcer son implantation dans les entreprises, à enrichir sa palette de solutions et à trouver de nouveaux relais de croissance. Evalué à 24 milliards de dollars, le marché des centres de contact en est un, fort complémentaires des activités de Zoom.

« Hautement évolutif et sécurisé, le centre de contact cloud de Five9 offre une suite complète d’applications faciles à utiliser qui permet la gestion et l’optimisation des interactions avec les clients sur de nombreux canaux différents. La combinaison de la solution Contact Center as a Service de Five9 avec la vaste plate-forme de communication de Zoom transformera la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients, créant ainsi la plate-forme d’engagement client du futur », détaille ainsi Eric Yuan, CEO de Zoom dans un billet de blog.

L’opération fait sens pour les deux acteurs. Pour Five9, elle permettra d’intégrer encore davantage la visio dans les centres d’appel, en pouvant basculer sur les solutions de Zoom, notamment son offre cloud Zoom Phone, tout en capitalisant sur la simplicité d’utilisation qui fait sa force pour renforcer l’engagement.

Zoom élargit lui sa base client, Five9 revendiquant « plus de 2 000 clients » pour 434 millions de dollars de chiffres d’affaires fin 2020. Conservant une image encore grand public, l’entreprise va aussi gagner en crédibilité dans le monde professionnel et pouvoir donner plus de gages, notamment sur les aspects liés à la sécurité.

L’opération doit encore obtenir le feu vert des actionnaires de Five9 et sa finalisation est prévue au premier semestre 2022. Five9 devrait alors devenir une unité opérationnelle, qui restera sous la direction de son actuel CEO, Rowan Troloppe, ce dernier prenant également des responsabilités exécutives chez Zoom.