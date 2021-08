La pandémie profite toujours à Zoom, même si l’on est désormais loin des hausses à trois chiffres de l’année dernière. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 54% permettant au spécialiste de la visioconférence de passer pour la première fois la barre du milliard de dollars et d’atteindre 1,02 milliard de dollars. La performance est de taille puisqu’elle intervient un peu plus d’un an après que l’entreprise de San Jose ait franchi le cap du milliard de dollars annuel.

La marge d’exploitation est de 28,8 % en termes GAAP et de 41,6% en termes non-GAAP. Le bénéfice net GAAP est de 316,9 millions de dollars, soit 1,04 dollar par action. Le bénéfice net non-GAAP est de 415,1 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, supérieur aux attentes de Wall Street qui tablaient sur 1,16 dollars. Le cash flow généré par les activités représente 468,0 millions de dollars contre 401,3 millions de dollars un an plus tôt.

« Au deuxième trimestre, nous avons réalisé notre premier trimestre de revenu d’un milliard de dollars tout en enregistrant une forte rentabilité et un solide flux de trésorerie », déclare dans un communiqué le fondateur et CEO de Zoom, Eric S. Yuan. « Le deuxième trimestre a également marqué plusieurs étapes importantes de notre expansion au-delà de la plateforme de communications unifiées. Nous avons lancé Zoom Apps, qui apporte plus de 50 applications directement dans l’expérience Zoom, et Zoom Events, un service d’événements numériques tout-en-un. Aujourd’hui, nous sommes une marque mondiale qui compte plus d’un demi-million de clients ayant plus de 10 employés, ce qui nous place dans une position idéale pour soutenir les organisations et les individus qui cherchent à réimaginer le travail, les communications et la collaboration. »

À la fin du deuxième trimestre, Zoom comptait 2.278 clients contribuant à plus de 100.000 dollars de revenus sur les 12 derniers mois, un chiffre en hausse d’environ 131 % comparé au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La société comptait environ 504.900 clients employant plus de 10 personnes. C’est environ d’environ 36 % de plus qu’il y a un an.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, Zoom s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 1,015 et 1,020 milliard de dollars et à un résultat opérationnel non-GAAP compris entre 340 et 345 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, l’entreprise table sur des revenus compris entre 4,005 milliards de dollars et 4,015 milliards de dollars et sur un résultat opérationnel non-GAAP compris entre 1,50 et 1,51 milliard de dollars.