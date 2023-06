Le nouveau PDG de Zendesk, Tom Eggemeier, annonce licencier 8% de la main d’œuvre de l’éditeur de logiciels CRM pour les plateformes de services, six mois seulement après que 300 employé·e·s aient déjà été mis à la porte de l’entreprise.

Pour mémoire, les effectifs de Zendesk s’élevaient à 5.860 employé·e·s en décembre 2021. Ils sont de 5.150 environ à l’heure actuelle, avant cette seconde vague de suppressions d’emplois en vue.

« Lorsque j’ai rejoint l’entreprise à la fin du mois de novembre (2022), j’espérais que l’amélioration des conditions macroéconomiques et la rationalisation des coûts nous permettraient d’éviter cette situation. Malheureusement, les conditions macroéconomiques ne se sont pas améliorées et nous nous trouvons sur un marché de plus en plus concurrentiel », écrit le PDG de Zendesk, dans un mémo interne. « Nous devons nous concentrer davantage et, dans la mesure du possible, à orienter nos talents et nos ressources vers nos plus grandes priorités ». Selon lui, ces priorités sont des solutions basées sur de l’intelligence artificielle (IA) générative, notamment Zendesk AI et Conversational Commerce. A ce sujet, Zendesk annonçait sa collaboration avec OpenAI en avril dernier.