Le spécialiste des solutions de support client Zendesk annonce sa collaboration avec OpenAI pour ajouter de nouvelles fonctionnalités d’IA à sa plateforme. Fort de ses 15 d’expérience en service client, Zendesk dispose déjà de plusieurs modèles fondamentaux propriétaires qui aident ses clients à automatiser le traitement des demandes des clients et à analyser leurs sentiments et intentions. L’éditeur met aussi en œuvre des chatbots mais qui n’ont pas la polyvalence des technologies fournies par OpenAI. L’idée est donc de les combiner et de tirer parti de la puissance de l’IA générative pour résoudre plus efficacement les cas de service client.

Zendesk utilisera les capacités d’OpenAi pour apporter aux agents du récapitulatif de contenus et les résumés de tickets complexes. Le système les assistera aussi pour formuler leurs réponses et pour la rédaction des articles d’assistance manquants.

« L’IA peut aider les équipes à être plus cohérentes, à mieux comprendre les clients et à tirer des enseignements des données », commente dans un communiqué Cristina Fonseca, responsable de l’IA chez Zendesk. De premiers exemples d’intégration seront dévoilés lors de la conférence utilisateur Relate, le 10 mai prochain.