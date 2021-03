Xerox a signé avec Lexmark en tant que premier client fabricant d’équipements d’origine pour son entité Xerox Financial Services. Mise récemment sur les fonds baptismaux, XFS finance à la fois les besoins essentiels de l’environnement de travail, notamment les logiciels, le matériel, les services informatiques et d’autres solutions vendues par Xerox et par des fabricants tiers. Elle financera certains engagements de Lexmark Managed Print Services (MPS).

XFS utilise l’automatisation des processus robotisés pour permettre un traitement quasi instantané des financements, et créer une expérience client fluide. « Les entreprises repensent leur environnement de travail afin de maximiser la productivité, la flexibilité et la collaboration dans un monde post-COVID », explique dans un communiqué Nicole Torraco, senior vice president de Xerox Financial Services. « XFS facilite la location et le financement en apportant au processus la stabilité et la fiabilité de Xerox avec la rapidité, la simplicité et l’automatisation d’une fintech. »

Nicole Torraco dirige l’entité XFS après avoir occupé le poste de Chief Strategy and M&A Officer de Xerox. Avant de rejoindre l’entreprise en 2018, elle a passé plus de dix ans dans le secteur des fonds spéculatifs.

Disponible aux États-Unis, l’offre Xerox Financial Services devrait être bientôt étendue au monde entier.