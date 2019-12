Toujours à la manœuvre, le CEO de Xerox, John Visentin, a transmis aux actionnaires d’HP un document de 33 pages intitulée « HP + Xerox, une combinaison créatrice de valeur ». « L’augmentation des flux de trésorerie générés par cet accord permettra un désendettement rapide, des rendements en capital plus importants pour les actionnaires et un investissement accru dans l’innovation qui peut placer ces marques légendaires au premier plan pour les décennies à venir », affirme-t-il. Il explique notamment dans le document comment réaliser des synergies de 2 milliards de dollars en réduisant le nombre de fournisseurs de plus de 10.000 actuellement à moins de 3.000, en réduisant les coûts informatiques de 2% à 1,5% du chiffre d’affaires, en modernisant la chaîne d’approvisionnement, en réduisant les espaces de bureau, en élaborant un plan pour retenir les « talents clés », en évaluant les salariés les moins performants ou encore en éliminant les activités faisant double emploi. Il indique qu’avant toute synergie, dès la première année, la société issue de la fusion disposerait d’un flux de trésorerie de plus de 4 milliards de dollars.

Il ajoute qu’une croissance des revenus de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars peut être réalisée grâce à une feuille de route de trois ans débouchant sur des produits de vente croisée et sur une rationalisation des opérations.

Comme le rappellent nos confrères de CRN il a également quelques paroles destinées à rassurer, voire séduire les partenaires. « Nos offres complémentaires de matériels, de logiciels et de services, associées à nos voies d’accès au marché complémentaires, offrent à la nouvelle entreprise combinée l’occasion d’augmenter son marché adressable total. Plus précisément, chacun peut vendre la technologie de l’autre dans sa base installée actuelle et générer des revenus supplémentaires, tout en éliminant les frais généraux et administratifs faisant double emploi. »