Une nouvelle joute se prépare entre HP et Xerox qui souhaite absolument mettre la main sur son concurrent. Pour parvenir à ses fins, Xerox a augmenté son offre qui atteint désormais 24 dollars par action au lieu des 22 dollars offerts précédemment. La nouvelle proposition comprend 18,40 dollars en numéraire et 0,149 action Xerox pour chaque action HP. L’offre initiale était de 17 dollars en numéraire et 0,137 action de Xerox pour chaque action HP. La nouvelle offre fait ainsi grimper le prix de l’acquisition de 33,5 milliards de dollars à un peu plus de 36 milliards de dollars.

Pour augmenter la pression sur la firme de Palo Alto, Xerox avait déclaré le mois dernier qu’il prévoyait de nommer 11 candidats indépendants au conseil d’administration de HP et qu’il avait obtenu un financement de 24 milliards de dollars.

Pas sûr toutefois que cette dernière proposition sera mieux acceptée par le conseil d’administration de HP que les précédentes. Les administrateurs et plusieurs actionnaires du constructeur avaient alors fait savoir qu’ils estimaient le prix proposé trop bas. Quoi qu’il en soit, Xerox martèle à présent qu’il a l’intention de lancer une offre publique d’achat « vers le 2 mars » pour toutes les actions ordinaires de HP en circulation. « L’offre publique annoncée aujourd’hui permettra à ces actionnaires d’accepter l’offre convaincante de Xerox malgré le refus constant de HP de saisir cette opportunité », déclare le spécialiste du photocopieur dans son communiqué.

La nouvelle proposition laisse beaucoup d’analystes financiers dubitatifs. « Alors que nous pensons que le marché de l’impression est mûr pour la consolidation, nous nous demandons pourquoi Xerox voudrait acquérir l’un de ces plus grands acteurs sur un marché informatique en ralentissement », a ainsi déclaré à Reuters l’analyste de Morningstar, Mark Cash.

De son côté, l’analyste de Wells Fargo, Aaron Rakers, a indiqué à Seeking Alpha que Xerox devrait débourser 25 dollars, voire plus pour réussir son OPA. Il estime par ailleurs que la synergie annoncée « paraît ambitieuse » et que l’endettement de la société résultant de la fusion « serait contraignant ».

Les analystes de Cross Research quant à eux estiment que sans fusion HP reste un bon placement. « Nous continuons de considérer HP comme un investissement attractif basé sur une équipe de direction solide et une stratégie commerciale bien planifiée. De plus, nous nous attendons à ce que HP utilise son bilan pour financer un rachat d’actions plus important », affirment-ils dans une note consultée par CRN. « Enfin, nous pensons qu’il ne s’agit probablement pas de l’offre finale de Xerox. »

A l’heure où nous écrivons, HP n’a toujours pas réagi à l’offre de son adversaire.