Citigroup, Mizuho Financial et Bank of America ont convenu de fournir à Xerox jusqu’à 24 milliards de dollars de financement pour l’acquisition d’HP Inc ont révélé des sources proches du dossier au Wall Street Journal.

Rappelons que Xerox a lancé une OPA hostile de 33 milliards de dollars sur le numéro un du PC , offre que ce dernier estime trop basse et contraire aux intérêts des actionnaires. Ce dernier a depuis vu sa capitalisation atteindre près de 30 milliards de dollars, soit près de quatre fois celle de son assaillant comme le rappelle Seeking Alpha.