Xerox prévoit de nommer jusqu’à 11 administrateurs au conseil d’administration de HP dans le cadre de son offensive sur le fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes de Palo Alto rapporte le Wall Street Journal qui s’appuie sur des sources anonymes.

Xerox a acheté une petite participation du constructeur au cours des dernières semaines, ce qui donne à la société de gestion de documents et d’impression le droit de nommer des administrateurs précise le quotidien économique. HP accepte les nominations de nouveaux administrateurs jusqu’à ce vendredi.

Xerox a refusé de commenter l’information et HP n’a pas pu être joint.

Xerox tente en vain de s’emparer de la firme de Palo Alto pour 33 milliards de dollars depuis le mois de novembre. Devant le refus des dirigeants d’HP, la firme de Norwalk (Connecticut) et surtout Carl Icahn, son principal investisseur, tentent de faire fléchir les actionnaires de leur cible. Ces derniers recevraient 17 dollars par action en numéraire et détiendraient 48 pour cent de la société issue de la fusion. Les dirigeants de Xerox ont par ailleurs déclaré qu’une fusion pourrait générer une croissance des revenus de 1,5 milliard de dollars. Chez HP on estime toujours qu’il s’agit là d’une offre nettement sous-évaluée.

Carl Icahn un peu plus de 4% du capital d’HP.

Au début de ce mois, Xerox a fait savoir qu’il avait obtenu l’accord de plusieurs banques (Citigroup, Bank of America et Mizuho Financial Group) pour financer l’acquisition à hauteur de 24 milliards de dollars.

L’entreprise a une capitalisation boursière d’un peu moins de 8 milliards de dollars, soit environ le quart de celle d’HP. Notons toutefois que le cours de son titre a grimpé de 48% en un an, une performance très nettement supérieure à celle du fabricant d’ordinateurs (+2,28%).