L’entreprise de services de proximité finalise sa sixième opération de croissance externe de l’année 2019, en prenant le contrôle de l’entreprise francilienne Kpar3. Société spécialisée dans la vente et l’intégration des solutions EBP, Kpar3 est une entreprise de 17 personnes réalisant 1,5 M€ de chiffre d’affaires annuel. Outre son activité autour des logiciels EBP, Kpar3 est partenaire de Cegid, de bziiit et de ReportOne. Des partenariats complétés par une activité infrastructures et une expertise autour de Microsoft Azure.

Pour Xefi, c’est l’opportunité de renforcer sa propre activité de vente et d’intégration de logiciels EBP. Avec Kpar3, Xefi revendique désormais près d’une quinzaine de personnes dédiées à l’offre EBP et un volume d’activité de l’ordre de 1,2 M€ autour des solutions de l’éditeur. Au passage, Xefi consolide son pôle logiciels, dont l’activité est également tournée vers le développement applicatif et l’intégration du CRM de Microsoft. Avec Kpar3, celui-ci compte désormais plus de 65 collaborateurs. Ils n’étaient qu’une trentaine il y a encore un an.

Alexandre Mizrahi, président de Kpar3, quitte l’entreprise.

Outre Kpar3, Xefi aura absorbé les sociétés Novelane, Ecolaser, Compufirst, Adeo, et XMP Medical. Le groupe Xefi devrait achever son année fiscale 2019 sur un chiffre d’affaires de près de 140 M€ (en incluant les revenus de ses franchisés).