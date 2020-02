Les faits remontent au 18, 19 et 20 janvier et ont mis en émoi les entreprises de la Loire et du Jura. Selon la presse locale, des dizaines d’entreprises et collectivités locales ont été infectées par un cryptolocker rendant leurs données inutilisables. Parmi les victimes : le club de ligue 1 de foot, l’AS Saint-Etienne qui s’est vu demander une rançon de 1,5 M€ pour récupérer ses données.

Point commun d’une bonne partie des victimes : elles étaient clientes du fournisseur de services infogérés Xefi. « Au total, nous avons eu une trentaine de clients – ou d’anciens clients – touchés, confirme Sacha Rosenthal, président du prestataire. Mais ce ne sont pas nos datacenters qui ont été attaqués, précise-t-il immédiatement. Les attaquants sont passés par les serveurs des clients. »

Pour s’introduire, les hackers auraient compromis les identifiants de l’outil d’administration à distance Kaseya que Xefi a longtemps utilisé pour accéder aux systèmes de ses clients. Un logiciel que Xefi a toutefois abandonné il y a six mois au profit de la solution du Français RG System. Mais chez certains clients, Kaseya n’avait pas été désinstallé.

Xefi assure avoir restauré rapidement les données de tous ses clients et anciens clients concernés. Tous sauf cinq qui n’étaient plus clients et surtout qui n’avaient pas souscrit son service de sauvegarde externalisée. Parmi eux : l’AS Saint-Etienne, qui n’était plus sous contrat depuis six mois.

Sacha Rosenthal l’assure, cette affaire a fait beaucoup de tort à Xefi, notamment sur la ville de Dole où la presse régionale a relayé des témoignages de clients infectés en faisant le lien avec le prestataire de services d’infogérance. Le PDG a songé un moment publier un communiqué pour expliquer que la responsabilité de Xefi n’était pas en cause et que la quasi-totalité des clients avaient été rétablis mais il y a renoncé pour ne pas donner plus d’ampleur qu’elle n’en méritait à l’affaire.

« La presse locale a fait tout un plat d’un épiphénomène, estime-t-il. Des attaques en cryptolockage, on en subit toute l’année et jusqu’à présent nos systèmes n’ont pas été compromis ». À la question de savoir si depuis cette affaire, Xefi a pris des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité de son infrastructure, Sacha Rosenthal répond que non, son dispositif actuel lui donnant entièrement satisfaction. Celui-ci est constitué de la pile complète Check Point pour la sécurité des datacenters complétée par F5 pour la sécurisation des front office. Côté clients, l’hébergeur s’appuie sur des sauvegardes externalisée EMC Avamar et la suite Sophos sur les infrastructures clients.

En revanche, Sacha Rosenthal ne cache pas qu’il a demandé à ses équipes de redoubler leurs efforts marketing et commerciaux pour convaincre en les 5% de ses clients qui n’ont pas encore fait de souscrire son service de sauvegarde externalisée.