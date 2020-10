Le deuxième trimestre de l’exercice 2020/2021 (du 1er juillet au 30 septembre 2020) de Wavestone s’est conclu avec un chiffre d’affaires consolidé de 92,4 millions d’euros, en recul de 4% en année glissante. A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet enregistre également une décroissance de 4%, un recul moins prononcé qu’au premier trimestre (-10%). Sur l’ensemble du premier semestre, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 186,8 millions d’euros, en repli de 4%, (de 7% à périmètre et taux de change constants). Au deuxième trimestre, la prise de commande n’a pas marqué de ralentissement et a permis le maintien du carnet de commande à 3,7 mois au 30 septembre 2020, niveau semblable à celui du 30 juin 2020. Côté rentabilité, le cabinet anticipe pour le semestre une marge opérationnelle légèrement supérieure aux 7% enregistrés au premier trimestre, et ce malgré une baisse sensible du recours aux dispositifs d’activité partielle au cours du deuxième trimestre.

Impacté en début d’exercice par la crise sanitaire et la chute de la demande, le taux d’activité s’est redressé au deuxième trimestre, pour s’établir à 68% sur la période contre 63% au premier trimestre, grâce notamment aux mesures de relance commerciale engagées par le cabinet. Sur l’ensemble du semestre, le taux d’activité s’est établi à 65%, contre 71% sur l’exercice précédent.

Dans son communiqué, le cabinet indique que « compte tenu de l’amélioration de la situation et soucieux d’écarter tout effet d’aubaine », il a eu un usage moins important que prévu de l’activité partielle au premier semestre. Au total, durant la période, ce dispositif n’aura concerné qu’environ 6% des effectifs facturables. A la veille du nouveau confinement, il n’avait plus recours en France à ce dispositif, maintenu toutefois de manière marginale au sein de quelques entités à l’international.

La pression sur les prix s’est confirmée au deuxième trimestre, débouchant sur un taux journalier moyen de 850 euros sur l’ensemble du semestre, soit un repli de 3% comparé aux 878 euros constatés au cours de l’exercice précédent. Wavestone prévoit un par ailleurs un recul des prix de 3% à 5% pour l’ensemble de l’exercice comparé à l’exercice précédent.

Au 30 septembre, Wavestone comptait 3.324 collaborateurs, contre 3.498 fin mars à l’issue de l’exercice 2019/20, soit un recul de 5%. Au vu de l’amélioration de sa visibilité au cours de l’été, le cabinet a repris graduellement le recrutement pour ses activités les plus résilientes.

Sur le plan financier, le cabinet affichait au 30 septembre une dette financière nette (hors dettes locatives) d’environ 16 millions d’euros, contre 29,1 millions d’euros à fin mars 2020. Il est à noter que cette dette financière nette bénéficie de la décision de décaler du mois de juillet au mois de décembre 2020 le paiement de la participation des salariés en France, pour un montant de 6,3 millions d’euros.

Wavestone fera un point sur l’impact de la dégradation de la situation sanitaire et sur les perspectives du cabinet pour la fin de l’exercice, lors de la publication des résultats audités du premier semestre le premier décembre.