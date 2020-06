Clôturés le 30 mars dernier, les résultats financiers 2019/2020 de Wavestone n’échappent pas complètement aux effets dévastateurs des mesures de confinement, puisque son impact est évalué à 2 millions d’euros sur le chiffre d’affaires. Celui-ci atteint 422 millions d’euros, ce qui représente une croissance de 8% en année glissante. A taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup), la croissance annuelle s’élève à 2%. La France pèse 85% des revenus du cabinet, dont un tiers (34%) provient des services financiers. Dans le Top 5 des clients, mené par la SNCF (9% du chiffre d’affaires), figurent trois banques : Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas.

Côté emploi, Wavestone a maintenu un recrutement dynamique jusqu’à la décision prise mi-mars de geler les embauches, sans toutefois interrompre les périodes d’essai. Sur l’ensemble de l’exercice, 900 recrutements bruts ont été réalisés. La décélération du turn-over s’étant poursuivie pour s’établir à 14% contre 18% pour l’exercice précédent, Wavestone comptait au 31 mars 3.498 collaborateurs, contre 3.094 un an plus tôt. Impacté par un fléchissement de l’activité en début d’année civile, aggravé ensuite par la crise sanitaire, le taux d’activité de l’exercice a reculé à 71%, contre 75% un an auparavant. En revanche, l’apport de WGroup a permis au taux journalier de ressortir en hausse à 878 euros, contre 872 euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant de l’exercice s’est établi à 55,7 millions d’euros, contre 55,2 millions d’euros lors de l’exercice 2018/19. La marge opérationnelle courante est ressortie à 13,2%, conforme à l’objectif fixé en début d’exercice malgré le recul du taux d’activité et les conséquences du Covid-19. Le résultat net part du groupe est de 31,1 millions d’euros, soit une marge nette de 7,4% contre 7,9% pour l’exercice précédent.

Au 30 mars, les fonds propres consolidés de Wavestone s’élevaient à 177,1 millions d’euros, pour une dette financière nette (hors dettes locatives) ramenée à 29,1 millions d’euros, contre 38,7 millions d’euros un an plus tôt. Au 31 mars 2020, la trésorerie disponible du cabinet s’élevait à 65,1 millions d’euros.

Des mesures fortes pour affronter la crise

Dans son communiqué Wavestone précise que « cette situation ne bénéficie pas des mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Le cabinet ne fait pas non plus appel à la mobilisation de ses créances clients ». Un certain nombre de mesures ont toutefois été prises pour affronter la crise. Le directoire et le conseil de surveillance proposeront à la prochaine assemblée générale des actionnaires de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2019/20. Par ailleurs, les membres du directoire ont renoncé à la partie variable de leur rémunération et, toujours au titre de l’exercice 2019/2020, les membres du conseil de surveillance ont quant à eux décidé de réduire de 25% leur rémunération.

Le cabinet, qui s’appuie sur les prévisions de Source Global Research, anticipe une baisse de jusqu’à 20% du marché du conseil, baisse qui devrait s’accompagner d’un retour de la pression sur les prix et d’un durcissement de la concurrence. Pour le premier trimestre, le taux d’activité devrait ainsi avoisiner 60%. Pour atténuer cette baisse brutale, Wavestone a recours à des mesures de prises de congés ainsi qu’aux dispositifs d’activité partielle (de l’ordre de 12% des effectifs facturables sur les mois d’avril et mai). Un bon niveau d’encaissement client a toutefois permis à la position de trésorerie de résister. Le cabinet estime que le deuxième trimestre (juillet – septembre) pourrait être marqué par une nouvelle dégradation de l’activité, du fait des faibles prises de commandes depuis le début de la crise et des effets des plans d’économies engagés par certains clients. Pour affronter cette période perturbée, il a relancé son activité commerciale, mis l’accent sur les offres de services en phase avec les enjeux actuels (cybersécurité, optimisation IT, efficacité opérationnelle…), mis en sommeil son plan stratégique Wavestone 2021 et suspendu les projets de croissance externe. Il a par ailleurs mis en place un plan de performance visant à économiser 15 millions d’euros sur l’exercice en cours « hors effet des dispositifs d’activité partielle et sans mesure d’ajustement des effectifs ».

Dans ce contexte incertain, le cabinet ne formule pas d’objectifs financiers pour l’exercice 2020/21.