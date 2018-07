Au cours du premier trimestre de son exercice 2018/19, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 95,9 millions d’euros, en progression de 12%, et de 13% à taux de change constants. À périmètre et taux de change constants, la croissance organique du cabinet est de 9%.

Le taux d’activité s’est établi à 78% au 1er trimestre 2018/19, contre 77% sur l’ensemble du dernier exercice. Dans le sillage des mois précédents, les prix de vente ont confirmé leur progression. Le taux journalier moyen s’est élevé à 869 euros sur le trimestre, à comparer à 848 euros pour l’exercice 2017/18, soit une progression de 2,5%. Enfin, le carnet de commande s’établissait à 3,6 mois au 30 juin 2018, contre 3,7 mois à la fin de l’exercice 2017/18.

En dépit d’un marché de plus en plus tendu sur le plan des ressources humaines, le plan de recrutement de Wavestone se déroule conformément au plan de marche qui prévoit plus de 600 embauches sur l’ensemble de l’exercice. En revanche, le premier trimestre a été marqué par un regain des tensions en matière de turn-over. Celui-ci s’est établi à 21% en rythme annuel, contre 16% sur l’ensemble du dernier exercice, nettement au-dessus du rythme de 15% visé par le cabinet à moyen terme. Wavestone indique qu’il va poursuivre l’intensification de ses actions en matière de ressources humaines, entamée depuis plusieurs mois. Au 30 juin, le cabinet comptait 2.825 collaborateurs contre 2.793 au 31 mars.

Le premier trimestre a également été marqué par l’acquisition, début avril, du cabinet de conseil britannique Xceed. Bien que l’activité de ce dernier ait connu un ralentissement en début d’exercice, l’intégration au sein de Wavestone est en bonne voie, avec d’ores et déjà la signature de premières affaires communes précise le cabinet français. Dès le courant de l’été, les équipes d’Xceed vont intégrer les locaux de Wavestone à Londres et, à la rentrée, elles basculeront sous la marque Wavestone.

Si Wavestone a réalisé un début d’exercice 2018/19 dynamique et meilleur qu’attendu, grâce à un bon taux d’activité et à la progression des prix de vente, le deuxième trimestre pourrait s’avérer plus statique, « du fait des tensions sur le turn-over, un point d’attention central dans les mois à venir, et en raison d’un risque de fléchissement du taux d’activité durant l’été et à la rentrée ». Pour l’ensemble de l’exercice 2018/19, le cabinet confirme toutefois ses objectifs financiers annuels à savoir : un chiffre d’affaires consolidé en croissance d’au moins 8%, incluant Xceed, assorti d’une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s’entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018/19 sera dévoilé le mardi 6 novembre, après la clôture des marchés d’Euronext.