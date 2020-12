Au 1er semestre de son exercice 2020/21 clos le 30 septembre, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 186,8 millions d’euros, en repli de 4%. A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet a enregistré sur la période une décroissance de 7%. Le résultat net a quant à lui chuté de 25% à 7,0 millions d’euros, soit une marge nette de 3,7%, contre 4,8% un an plus tôt.

Impacté par la crise sanitaire et la chute de la demande, le semestre a enregistré une pression marquée sur les prix de vente. Ces derniers se sont établis à 850 euros, en baisse de 3% comparé au taux journalier moyen de 878 euros constaté un an plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, le cabinet s’attend à la poursuite de cette pression et prévoit baisse comprise entre 3% et 5%. De même, le taux d’activité s’est établi à 65% au 1er semestre, contre 71% sur l’exercice précédent. Sous l’effet du « plan de bataille » et des mesures de relance commerciale mis en œuvre, le 2ème trimestre a vu son taux d’activité se redresser pour atteindre 68%, contre 63% au 1er trimestre.

Sur l’ensemble du semestre, les dispositifs d’activité partielle ont concerné environ 6% des effectifs facturables. Le cabinet n’a aujourd’hui quasiment plus recours à ce dispositif, maintenu uniquement au Royaume-Uni.

Au 30 septembre 2020, Wavestone comptait 3.324 collaborateurs, contre 3 498 fin mars à l’issue de l’exercice 2019/20, soit un recul de 5%. Estimant avoir une meilleure visibilité, le cabinet a toutefois repris graduellement ses recrutements depuis le mois de septembre. Le turn-over s’est établi à 13% sur 12 mois glissants contre 14% un an plus tôt.

Les mesures de réduction des coûts, visant à réduire la voilure du cabinet face à l’environnement économique difficile, ont représenté près de 11 millions d’euros d’économies sur le semestre. Sur l’ensemble de l’exercice, le cabinet s’attend à dégager environ 16,5 millions d’euros d’économies, au-delà des 15 millions d’euros visés initialement (hors effet des dispositifs d’activité partielle et sans réduction des effectifs).

Grâce notamment à la diminution du besoin en fonds de roulement, Wavestone a dégagé un cash-flow lié à l’activité de 18,8 millions d’euros, en progression de 48% au cours de la période. En l’absence d’opération de croissance externe, les investissements n’ont consommé que 0,5 million d’euros sur le semestre. Les flux liés au financement se sont élevés à -38,7 millions d’euros, dont 34,1 millions d’euros de remboursements nets d’emprunts et 4,1 millions d’euros de remboursement de dettes locatives (IFRS 16).

Au 30 septembre 2020, les fonds propres consolidés de Wavestone s’établissaient à 184,7 millions d’euros. La dette financière nette (hors dettes locatives) a été ramenée à 15,6 millions d’euros à fin septembre 2020, contre 29,1 millions d’euros à fin mars 2020 et 61,7 millions d’euros à fin septembre 2019. La trésorerie disponible à la fin du semestre s’élevait quant à elle à 44,6 millions d’euros. Le cabinet rappelle par ailleurs qu’il ne bénéficie pas des mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et qu’il ne fait pas appel à la mobilisation de ses créances clients.

Les prises de commande du 2ème trimestre n’ont pas enregistré le ralentissement craint avant l’été, et a permis de maintenir à 3,7 mois le carnet de commande au 30 septembre 2020, niveau semblable à celui du 30 juin 2020. Par ailleurs, l’aggravation récente de l’épidémie et le resserrement des mesures sanitaires qui en découle n’ont eu qu’un impact très limité sur les opérations. C’est pourquoi le cabinet ne remet pas en cause la poursuite de la remontée du taux d’activité au 3ème trimestre. Wavestone vise désormais pour ce trimestre un taux d’activité supérieur à 72%, contre plus de 70% visés précédemment, en nette progression par rapport au taux de 65% constaté au 1er semestre. Il s’attend en revanche à une baisse du chiffre d’affaires d’environ 4% en glissement annuel

L’année 2021 se présente sous un jour moins favorable qu’espéré au début de l’automne. En raison d’un regain d’incertitude économique, les premiers mois de l’année pourraient connaître un certain ralentissement. Dans ce contexte, Wavestone poursuit son plan de bataille initié au 1er semestre, à travers une action commerciale intense et de nouvelles actions de relance « dédiées aux practices et bureaux en retard dans le rétablissement de leurs performances ».

Wavestone relance en outre ses actions en matière de croissance externe, en privilégiant des acquisitions à l’international, sans stoutefois ’interdire des opérations tactiques en France.

S’estimant en mesure de formuler des objectifs annuels., le cabinet vise un chiffre d’affaires supérieur à 400 millions d’euros et une marge opérationnelle courante à deux chiffres.