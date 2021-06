Wavestone est particulièrement satisfait de ses résultats. A l’issue de son exercice 2020/2021, le cabinet de conseil limite la casse. Le chiffre d’affaires recule de 1% à 417,6 millions d’euros, une baisse bien en dessous des 11% enregistrés par le secteur du conseil en France (source : Syntec Conseil). Wavestone doit cette bonne performance à l’amélioration progressive de l’activité au second semestre.

Porté par cette amélioration, le taux d’activité s’est redressé à 71% sur l’ensemble de l’exercice, un niveau identique à celui constaté en 2019/20. Le taux journalier moyen s’est élevé à 842 euros, contre 878 euros un an plus tôt, soit un repli de 4% conforme à la fourchette de -3% à -5% annoncée en début d’exercice.

Le résultat opérationnel courant est de 53,3 millions d’euros, en recul de 4% par rapport à l’exercice précédent. Notons que ce ROC intègre une provision de 3,2 millions d’euros qui, après accord des actionnaires, devrait servir à rembourser les indemnités perçues au titre des dispositifs d’activité partielle.

Le plan de performance initié en début d’exercice pour faire face à l’environnement économique difficile a permis la réalisation de 19,5 millions d’euros d’économies au cours de l’année 2020/2021, au-delà des 15 millions d’euros prévus. La marge opérationnelle se maintient ainsi à un niveau proche de celui de l’exercice précédent (12,8% contre 13,2% en 2019/20).

Du fait du projet Smartworking@Wavestone (qui vise à revoir l’organisation du travail et à réduire de l’ordre de 40% la surface des locaux parisiens du cabinet), 8,3 millions d’euros de provisions et dépréciations ont été comptabilisés. Après prise en compte de ces provisions et dépréciations, des autres charges non courantes et de l’amortissement de la relation clientèle (1,5 million d’euros), le résultat opérationnel s’établit à 43,3 millions d’euros, en recul de 19% comparé à l’exercice précédent.

Déduction faite de l’endettement financier (divisé par deux à 1,1 million d’euros), des autres produits et charges ainsi que de l’impôt, le résultat net part du groupe suit la même courbe pour s’établir à 25,4 millions d’euros. La marge nette est ainsi de 6,1% en 2020/21 contre 7,4% un an plus tôt.

Au cours de l’exercice, Wavestone a dégagé un cash-flow opérationnel record de 70,8 millions d’euros, en progression de 28% sur un an, grâce à la forte optimisation du besoin en fonds de roulement.

Au 31 mars 2021, les fonds propres de la société s’élevaient à 206,1 millions d’euros. Portée par la génération de cash-flow, la trésorerie nette atteignait 31,8 millions d’euros, contre un endettement de 29,1 millions d’euros un an plus tôt. Le cabinet n’a par ailleurs pas souscrit de prêt garanti par l’Etat (PGE) et ne mobilise pas ses créances clients.

Le versement d’un dividende de 0,23 dollar par action sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2021. Ce montant est, identique à celui versé en 2019 au titre de l’exercice 2018/19, avant la suspension du dividende en 2020 du fait de la crise sanitaire.

Wavestone indique que la bonne dynamique du deuxième semestre s’est poursuivie au cours des deux premiers mois du nouvel exercice 2021/22. C’est pourquoi la société entend recruter 800 nouveaux collaborateurs (contre 450 recrutements bruts en 2020/21 et 900 en 2019/20). Elle prévoit par ailleurs un accroissement du turn-Over qui serait toutefois limité aux alentours de 15% sur l’ensemble de l’exercice.

Fin avril 2021, le cabinet tablait pour cette année sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 450 millions d’euros et sur une marge opérationnelle courante d’environ 13%. Après l’acquisition de la practice conseil d’Everest Group aux Etats-Unis, consolidée depuis le 1er mai, l’objectif de chiffre d’affaires est relevé à 460 millions d’euros. Wavestone ne devrait pas en rester-là, les opérations de croissance externe devraient en effet se poursuive, principalement aux Etats-Unis, mais aussi « dans d’autres géographies, notamment en France ».