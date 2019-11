Après le ralentissement constaté au premier trimestre, Wavestone retrouve de la vigueur grâce notamment à l’acquisition du cabinet américain WGroup, consolidé depuis le 1er août. La société de conseil IT a en effet engrangé au deuxième trimestre 2019/2020 (du 1er juillet au 30 septembre 2019) un chiffre d’affaires de 96,2 millions d’euros, en croissance de 11% par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. A taux de change et périmètre constants, la croissance est de 2%.

Sur l’ensemble du premier semestre 2019/2020, Wavestone a enregistré un chiffre d’affaires de 194,5 millions d’euros, en hausse de 7%. Hors WGroup, c’est-à-dire sur le périmètre pris en compte pour les objectifs fixés en début d’exercice, la hausse est de 4%. A périmètre et change constants, elle s’élève à 1%.

Au cours du semestre, les recrutements ont été en ligne avec l’objectif de plus de 600 embauches brutes sur l’ensemble de l’exercice. De son côté, le turn-over a poursuivi sa décélération. Au 30 septembre, il était de 16% sur 12 mois glissants, contre 17% au 30 juin et 18% au 31 mars. A l’issue du semestre, Wavestone comptait 3.262 collaborateurs (y compris les 61 collaborateurs permanents de WGroup) , contre 3.094 au 31 mars.

Le taux d’activité est cependant toujours sous pression. Il a sensiblement reculé durant l’été, et s’est inscrit à 71% au deuxième trimestre (contre 74% au premier trimestre), un recul que la société attribue notamment à des ralentissements ou de suspensions de projets chez certains clients et a un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des services financiers, de l’industrie et du retail. Sur l’ensemble du semestre, il s’est élevé à 72%, contre 75% pour l’exercice précédent. Sur la période, le taux journaliser moyen était de 876 euros contre 877 euros au premier trimestre et 872 euros pour l’ensemble de l’exercice 2018/19. Au 30 septembre, le carnet de commande s’élevait à 3,3 mois, contre 3,7 mois à fin juin 2019 et 3,6 mois à fin mars 2019.

Wavestone se déclare confiant dans le résultat des actions entreprises depuis plusieurs mois, notamment en matière d’intensification de l’effort commercial et de redéploiement vers les secteurs d’activité les plus porteurs : secteur public, transport, énergie-utilities. Sur le début du troisième trimestre, le taux d’activité a entamé une remontée progressive par rapport au point bas enregistré au deuxième trimestre. « Il est néanmoins trop tôt pour s’avancer sur le rythme de cette remontée dans les mois à venir », tient toutefois à préciser Wavestone dans son communiqué. Le cabinet vise toujours, hors WGroup, une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 5%, assortie d’une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Il reconnaît toutefois que cet objectif devient plus « challenging » du fait du retard pris au premier semestre.