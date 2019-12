Wavestone vient de publier ses résultats financiers audités du premier semestre. Pas de changement par rapport aux résultats préliminaires si ce n’est la publication de quelques chiffres supplémentaires parmi lesquels le résultat net.

Comme initialement annoncé, sur l’ensemble du premier semestre 2019/2020 la société a enregistré un chiffre d’affaires de 194,5 millions d’euros, en hausse de 7%. Hors WGroup, le cabinet américain consolidé depuis le 1er août, la hausse est de 4%. A périmètre et change constants, elle s’élève à 1%.

A l’issue du semestre, Wavestone comptait 3.262 collaborateurs (y compris les 61 collaborateurs permanents de WGroup), contre 3.094 au 31 mars.

Conséquence d’un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des services financiers, de l’industrie et du retail, le cabinet a dû faire face à des ralentissements ou suspensions de projets chez certains clients durant l’été. Le taux d’activité a ainsi fléchi à 72% sur l’ensemble du semestre, contre 75% pour l’exercice précédent. Le taux journalier moyen s’est élevé à 876 euros au 1er semestre, contre 872 euros pour l’ensemble de l’exercice 2018/19. Au 30 septembre 2019, le carnet de commande s’élevait à 3,3 mois, contre 3,6 mois à fin mars 2019.

Impacté par le recul du taux d’activité, la marge opérationnelle courante s’est établie à 10,6%, contre 10,9% un an plus tôt. L’augmentation du chiffre d’affaires se traduit en revanche par un résultat opérationnel courant de 20,7 millions d’euros, en progression de 4% par rapport au 1er semestre 2018/19.

Le résultat opérationnel s’est élevé à 18,6 millions d’euros, en progression de 1% par rapport à l’an dernier. Il intègre -1,3 million d’euros d’autres produits et charges opérationnels, constitués principalement des frais liés à l’acquisition de WGroup. Après prise en compte des charges financières et des impôts, le résultat net part du groupe est de 9,3 millions d’euros, en baisse de 13% sur un an. La marge nette semestrielle s’établit ainsi à 4,8% contre 5,8% un an plus tôt.

La marge brute d’autofinancement est ressortie à 19,4 millions d’euros à l’issue du semestre, en hausse de 9%. Le cash-flow lié à l’activité s’est établi à 12,7 millions d’euros contre 0,2 million d’euros au 1er semestre 2018/19. Il est à noter que ce montant a bénéficié à hauteur de 3,3 millions d’euros de l’application de la norme IFRS 16.

Au 30 septembre 2019, les fonds propres consolidés atteignaient 152,3 millions d’euros, pour une dette financière nette (hors dettes locatives) de 61,7 millions d’euros, contre 61,7 millions d’euros au 30 septembre 2018 et 38,7 millions d’euros à fin mars 2018.

Compte tenu de la consolidation de WGroup, le cabinet actualise son objectif en matière de chiffre d’affaires et vise désormais une croissance annuelle supérieure à 8%, contre plus de 5% initialement. L’objectif de rentabilité demeure quant à lui inchangé, soit une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s’entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.