Issu de la fusion de Solucom avec les activités européennes du cabinet américain Kurt Salmon, Wavestone n’avait jusqu’à présent qu’une présence modeste aux Etats-Unis. Or le marché d’outre-Atlantique intéresse de plus en plus la direction de la société de conseil IT française, comme le précise son plan stratégique Wavestone 2021. En cohérence avec ce dernier, Wavestone annonce l’acquisition de WGroup pour 22,0 millions de dollars, auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 8,5 millions de dollars en fonction des performances de la société en 2019 et 2020. WGroup sera consolidé dans les comptes de la société à compter du 1er août.

Créé en 2004 et basé à Philadelphie, WGroup est un cabinet de conseil délivrant des prestations de conseil IT, d’optimisation des coûts, et d’amélioration des processus opérationnels auprès des DSI de grandes entreprises en Amérique du Nord. Comptant environ une centaine de personnes, dont une cinquantaine de collaborateurs permanents, il est présent essentiellement dans les secteurs Healthcare and Insurance, Media & Entertainment, Global Manufacturing, Retail et Financial Services. A l’issue de ce rapprochement, les activités de Wavestone aux États-Unis totaliseront un chiffre d’affaires d’environ 35 millions de dollars en année pleine.

« Les États-Unis constituent une référence pour le secteur du conseil », indique dans un communiqué Pascal Imbert, CEO de Wavestone. « Nous partageons de nombreuses valeurs avec l’équipe de management de WGroup et nous avons été impressionnés par la capacité de la société à conquérir régulièrement de nouveaux clients. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec WGroup afin de saisir ensemble de nouvelles opportunités de développement outre-Atlantique. »

« Après avoir dégagé une croissance organique régulière au cours de ces 15 dernières années tout en délivrant des prestations de conseil IT de haut niveau auprès de clients prestigieux, nous sommes arrivés à un moment charnière », commente de son côté Jeffrey Vail, CEO de WGroup. « Notre équipe est ambitieuse et s’est fixé l’objectif de devenir un leader sur le marché américain. Pour ce faire, nous devons élargir notre proposition de valeur, enrichir nos expertises et nous doter d’une présence internationale tout en augmentant encore la valeur apportée à nos clients. Grâce à notre rapprochement avec Wavestone, c’est aujourd’hui chose faite. »

Jeffrey Vail rejoint l’Executive Committee de Wavestone et dirigera, une fois l’intégration finalisée, les activités de Wavestone aux États-Unis.