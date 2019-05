Wavestone vient de publier ses résultats financiers audités 2018-2019 consolidés au 31 mars 2019. Sur l’ensemble de l’exercice, le cabinet a généré un chiffre d’affaires de 391,5 millions d’euros, en hausse de 9% et conforme à l’objectif revu fin janvier. À périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 5,0%.

Au cours de la période, Wavestone a acquis les cabinets Xceed et Metis Consulting, consolidés respectivement depuis le 1er avril 2018 et le 1er novembre 2018.

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 55,2 millions d’euros, en progression de 9% sur un an. La marge opérationnelle courante s’est établie à 14,1%, niveau identique à celui de 2017/18. Le résultat opérationnel progresse de 12% à 52,4 millions d’euros. Le résultat net part du groupe gagne quant à lui 16%, à 31,0 millions d’euros, contre 26,6 millions d’euros un an plus tôt. La marge nette annuelle s’est ainsi établie à 7,9% contre 7,4% en 2017/18.

A l’issue de l’exercice 2018/19, Wavestone a généré une marge brute d’autofinancement de 43,1 millions d’euros, en progression annuelle de 27%. Le cash-flow lié à l’activité s’est établi à 32,6 millions d’euros.

Au 31 mars 2019, les fonds propres consolidés de Wavestone s’élevaient à 150,8 millions d’euros, pour une dette financière nette de 38,7 millions d’euros, contre 34,6 millions d’euros à fin mars 2018.

Wavestone proposera le versement d’un dividende de 0,23 euro par action au titre de l’exercice 2018/19, en progression de 14%.

Le cabinet constate cependant que la fin de l’exercice 2018/19 s’est avérée décevante, marquée par un rythme de prise de commande insuffisant, conduisant à une nette érosion du taux d’activité. « L’environnement économique devient en outre plus incertain et commence à peser sur la demande de conseil. Les donneurs d’ordres manifestent plus de prudence et de sélectivité, en particulier au sein du secteur bancaire », indique-t-il dans son communiqué. Dans ce contexte, il entend augmenter la taille de ses équipes de business development, accélérer ses actions de prospection et resserrer le pilotage de son activité commerciale. Il va en parallèle orienter son effort vers les secteurs d’activité les plus porteurs tels que le secteur public, le transport, ou encore le secteur énergie-utilities.

Malgré tout, le cabinet est confiant dans ses perspectives. Il indique qu’il vise plus de 600 recrutements bruts sur l’exercice « même si cela doit pénaliser à court terme la remontée du taux d’activité ». Il espère par ailleurs réaliser une à deux acquisitions au cours de l’exercice, en priorité à l’international.

Pour l’exercice 2019/20, Wavestone vise une croissance de son chiffre d’affaires 2019/20 supérieure à 5%, incluant Metis Consulting sur 12 mois, ainsi qu’une marge opérationnelle courante supérieure à 13% (à taux de change constants et hors nouvelle acquisition).