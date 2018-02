Wallix a connu une forte accélération de sa croissance en 2017. La croissance organique a en effet atteint 57% pour s’établir à 11,545 millions d’euros. L’éditeur de cybersécurité indique dans son communiqué qu’il a su capitaliser sur l’avance technologique de son offre « Bastion Suite » pour gagner des parts de marché dans un contexte d’urgence numérique.

Les logiciels ont rapporté 11,135 millions d’euros, un montant en croissance de 59%, dont 7,937 millions générés par les licences (+63%) et 3,197 millions provenant de la maintenance (+51%). Enfin, les activités de services managés ressortent à 410.000 euros (+12%).

Le volume d’affaires en France a bondi de 63%, atteignant 8,589 millions d’euros. L’activité à l’international progresse de son côté de 42% et représente 26% du chiffre d’affaires du groupe sur l’exercice.

La trésorerie brute du groupe s’élevait fin décembre à 6,979 millions d’euros, en hausse de 1 million d’euros sur l’année, grâce à une gestion rigoureuse des flux de trésorerie opérationnels et à la mise en place d’un prêt à taux zéro Innovation de 850.000 euros accordé par Bpifrance.

Wallix Group entame son exercice 2018 avec 5,645 millions d’euros de revenus différés, un chiffre en progression de 85% par rapport à l’an dernier. S’appuyant sur cette base et sur un contexte de marché très favorable, la société vise « un nouvel exercice de forte croissance ».

« Grâce à l’évolution technologique de notre offre et sa capacité unique à apporter une solution simple et rapide pour gérer les mots de passe et les risques liés aux comptes à privilèges dans les entreprises, Wallix Group a connu de nombreux succès commerciaux en 2017 dans un contexte très porteur. Avec la transition numérique de la société, et l’évolution des réglementations en 2018 sur la protection des données -RGPD- et des infrastructures critiques des Opérateurs Essentiels, la Directive NIS, les organisations en Europe vont massivement investir dans la gestion du risque numérique dans les années à venir. Wallix se positionne aujourd’hui comme la solution de confiance de référence pour les « Opérateurs de Services Essentiels », et les « Opérateurs d’Importance Vitale » pour qui la gestion des accès sensibles et des comptes à privilèges est indispensable. A l’avenir, nous allons étoffer la présence de la société et son réseau de distribution sur les grands marchés clés de l’IT, tout en étoffant notre portefeuille de solutions pour bâtir une offre alternative Européenne en matière de protection des actifs et des données sensibles des entreprises dans un monde numérique respectueux des données personnelles », commente dans un communiqué le président du directoire du groupe, Jean-Noël de Galzain.

Les revenus complets de l’exercice 2017 seront publiés le 28 mars après-bourse. Nous connaitrons alors le résultat net de l’entreprise. Rappelons qu’à l’issue de l’exercice 2016, l’éditeur avait enregistré une perte de 1,68 million d’euros pour un chiffre d’affaires de 7,364 millions d’euros.