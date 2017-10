Au 1er semestre, Wallix Group a généré un chiffre d’affaires de 4,38 millions d’euros, en hausse de 50% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. La vente de logiciels progresse de 51% et représente 95% du chiffre d’affaires. Au sein de l’activité Logiciels, la vente de licences progresse de 58% grâce, précise un communiqué de l’éditeur, au succès commercial du Bastion Wallix auprès des clients grands comptes, notamment sur les métiers stratégiques (banque/assurance, industrie, santé et cloud). Par ailleurs, la vente de services de maintenance progresse de 38%. La France, qui représente 75% de l’activité du groupe voit son chiffre d’affaires bondir de 54%.

Le groupe a renforcé ses équipes de 6 personnes, parmi lesquelles 3 managers, ce qui porte l’effectif à 70 salariés. L’investissement commercial a par ailleurs été renforcé afin de poursuivre la segmentation verticale et augmenter les parts de marché. Malgré ces coûts, le résultat d’exploitation s’améliore légèrement à -1,32 millions d’euros au 30 juin 2017 contre -1 42 millions d’euros au 30 juin 2016. Le résultat net semestriel est relativement stable à -1,34 millions d’euros contre -1,32 millions d’euros un an plus tôt.

A l’issue du semestre, la trésorerie brute progresse de 1 million d’euros pour atteindre 6,9 millions d’euros, grâce notamment à un prêt à taux zéro Innovation de 850.000 euros accordé par Bpifrance afin d’accompagner la politique d’innovation, notamment dans le domaine du cloud. Au 30 juin, la trésorerie nette de dettes financières ressortait à 4,7 millions d’euros pour 7,7 millions d’euros de fonds propres.

« Ces résultats semestriels démontrent notre capacité à maintenir un rythme élevé de croissance semestre après semestre et nous commençons à voir un impact de cette croissance sur notre résultat d’exploitation. Nous entendons tirer le meilleur profit des perspectives de développement qui s’offrent à nous sur un marché de la cybersécurité en pleine effervescence. La dynamique de ce marché nous ouvre notamment des opportunités afin de poursuivre la montée en gamme de nos offres auprès des grands comptes et des acteurs du Cloud. WALLIX entend ainsi maintenir un haut niveau de croissance organique en 2017 et dans les années suivantes, tout en étant à l’écoute du marché », commente dans le communiqué le président du directoire Jean-Noël de Galzain.