Wallix a enregistré une croissance de 29% en 2019. Le chiffre d’affaires de l’éditeur de solutions de cybersécurité a ainsi atteint 16,34 millions d’euros. La croissance est particulièrement forte en France où elle s’élève à 36% (11,0 millions d’euros). L’international enregistre de son côté une progression de 18% (5,33 millions d’euros).

Wallix annonce avoir franchi la barre symbolique des 1.000 clients au cours de l’exercice, grâce à une progression de 36% du nombre de comptes actifs, dont 54% sont basés dans l’Hexagone. La société bénéficie notamment du renouvellement de la certification Anssi pour sa solution Wallix Bastion et du soutien de partenaires tels qu’Atos (partenariat de distribution désormais mondial),’Orange Cyberdéfense ou Schneider Electric (pour l’offre dédiée à l’IoT industriel),

Les ventes de licence progressent de 22% mais ne reflètent qu’une partie de la dynamique commerciale, le groupe ayant enrichi son offre de solutions en mode SaaS, vendues sous forme d’abonnement, ou administrées sous forme de services managés. Les activités récurrentes, rassemblant la maintenance, les abonnements et la partie récurrente des services managés, ont bondi de 40% sur un an et représente plus de 39% (+3 points en un an) du chiffre d’affaires. L’activité de services professionnels grimpe de son côté de 31% grâce à la vente de prestations de formation et à la signature d’un projet pilote autour des expertises technologiques de la société.

Wallix bénéficie par ailleurs des acquisitions de Simarks, qui permet d’étendre l’offre à la protection des utilisateurs bureautiques et métiers contre les ransomwares, les malwares et les cryptovirus (BestSafe), et de Trustelem qui simplifie et contrôle l’accès des utilisateurs aux applications, qu’ils soient administrateurs ou simples utilisateurs en mode SaaS.

Pour 2020, le groupe table sur une contribution nettement plus forte de l’international. Il a pour cela axé prioritairement son action sur le renforcement de son réseau avec le recrutement de partenaires considérés comme stratégiques sur ses zones cibles. Dans la région DACH/Eastern, il a ainsi signé un nouvel accord de partenariat avec le VAD Infinigate. Au Royaume-Uni, il s’est associé à e92plus, un spécialiste de la distribution de produits de cybersécurité. Enfin, il va s’appuyer sur le distributeur Credence Security pour positionner l’ensemble de son offre sur les marchés en forte croissance du Moyen-Orient et d’Afrique. Ce renforcement du channel s’est accompagné du recrutement de nouveaux collaborateurs qui sont ainsi passés de 12 à 33, dont 15 sur la zone DACH/Eastern et 10 en Amérique du Nord.

Cette stratégie pèse bien entendu sur la trésorerie brute qui s’établissait à 29,3 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 36,4 millions d’euros à fin 2018.

« La croissance de Wallix en 2019 traduit une double réalité. Après avoir signé d’importants contrats cadres avec des grands comptes en 2018 et renforcé l’activité en direction des entreprises des secteurs réglementés avec nos partenaires intégrateurs, la société a réussi une progression de 36% de son chiffre d’affaires en France. A l’international, la transition vers un modèle de distribution indirecte dans les principales régions du monde a nécessité des investissements et des recrutements intensifs de partenaires à même de démultiplier la force de frappe commerciale de WalliX au Royaume-Uni, dans la zone germanophone (DACH), en Europe de l’Est, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nor », explique dans un communiqué Jean-Noël de Galzain, président du directoire du groupe. « Ces investissements sont en phase avec l’objectif du Plan Ambition 2021 qui est de couvrir 80% des grands marchés de l’IT en 2021. La mise en place du modèle a nécessité un peu plus de temps que prévu en ramenant notre croissance internationale à 18%. Maintenant la machine est en place pour nous permettre de passer à l’échelle. »