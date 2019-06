Vertiv annonce l’arrivée de Slimane Saadi au poste de directeur des Ventes Channel pour l’Europe du Sud. Sa principale mission consistera à développer et consolider l’activité indirecte en France, en Italie, en Espagne et au Portugal et de faire croître les synergies avec le réseau de distribution dans la zone EMEA.

Slimane Saadi connaît très bien le monde de la distribution. Avant de rejoindre Vertiv, il a occupé plusieurs postes à responsabilité en tant que directeur des ventes, notamment chez ETC et Tech Data. Il a également exercé ses fonctions à l’international, en développant une filiale du groupe SCH (SCC) au Maroc. Slimane Saadi est diplômé de l’IAE de Lyon III.

« Nous sommes ravis d’accueillir Slimane dans notre équipe. Sa nomination s’inscrit dans la stratégie Channel de Vertiv qui souhaite accroître son réseau de distribution avec notamment le programme de recrutement partenaires étendu Vertiv Partner Program (VPP) qui inclut un nouveau plan d’incentives, un portail partenaires refondu et un portefeuille produits élargi », affirme dans un communiqué Joachim Fischer, directeur commercial Channel EMEA de la société.