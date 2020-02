Vertiv est désormais coté en bourse. Platinum Equity, qui avait racheté l’ancienne division datacenters d’Emerson Network Power en 2016 pour plus de 4 milliards de dollars a revendu une partie de sa participation à GS Acquisition Holding – une société de portefeuille créée par une filiale de Goldman Sachs et l’ancien CEO d’Honeywell, David Cote. GS Acquisition Holdings (cotée sous le symbole GSAH) et Vertiv Holding ont aussitôt fusionné sous le nom de Vertiv Holding. A l’issue de cette fusion inversée, le symbole GSAH a été abandonné et le symbole VRT a été adopté. C’est sous ce dernier que la nouvelle entité a fait lundi son entrée à la Bourse de New York.

À la clôture de la fusion inversée, Platinum Equity détenait environ 38% des actions ordinaires en circulation de Vertiv Holdings, les anciens actionnaires de GS Acquisition Holdings détenaient environ 25% des actions en circulation et les investisseurs du placement privé détenaient les 37% restants.

Le CEO et l’équipe de direction actuelle de de Vertiv restent à la tête de la société tandis que David Cote en assure la présidence.

« Aujourd’hui marque une étape importante dans l’histoire de Vertiv, alors que nous entrons sur les marchés publics bien positionnés pour créer de la valeur pour les actionnaires et saisir les opportunités de croissance que nous voyons à l’horizon », a déclaré lundi dans un communiqué Rob Johnson. « Cela est possible grâce au travail acharné de tout le monde chez Vertiv, aux clients fantastiques avec lesquels nous avons la chance de travailler, au partenariat de Dave Cote et Goldman Sachs et au soutien de Platinum Equity au cours des dernières années. Ensemble, nous avons positionné Vertiv pour son prochain chapitre, et je ne pouvais pas rêver d’une meilleure équipe pour ce voyage. »

« Platinum Equity, Rob Johnson et son équipe ont accompli un travail remarquable au cours des dernières années en assurant la réussite de Vertiv à long terme. Avec son excellent positionnement dans une industrie porteuse, des produits qui se démarquent par leur technologie, un potentiel de croissance organique et inorganique solide, et des opportunités d’amélioration continue au fil du temps, la société correspond exactement à l’actif que nous recherchions. Tous ces éléments étant réunis, je suis ravi des perspectives à court et à long terme pour Vertiv, et de la nouvelle opportunité qu’elle représente pour les actionnaires », a déclaré de son côté Dave Cote.

Vertiv, qui opère dans 130 pays, est l’un des principaux fournisseurs de produits et de services d’infrastructure de centres de données. Avec près de 20.000 salariés, il propose une multitude de matériels, notamment des sauvegardes d’alimentation, des racks et des boîtiers, ainsi que des logiciels et des services.

La société a généré près de 4,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2018.