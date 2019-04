Fournisseur de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, Vertiv annonce l’arrivée de Jean-Pierre Tournemaine au poste de Country Manager France.

Diplômé du groupe INSEEC, Jean-Pierre Tournemaine a débuté sa carrière en 1995 en tant que consultant et auditeur à la Banque Industrielle et Mobilière Privée. Avant de rejoindre Vertiv, il était directeur commercial d’Equinix. De 2013 à 2016, il a occupé le poste de directeur général chez l’opérateur cloud Interoute. Il a précédemment été directeur des ventes chez l’opérateur de télécommunications Verizon pendant 12 ans.

« Les solutions globales proposées par Vertiv assurent la continuité de service des infrastructures IT des acteurs du numérique et des entreprises partout dans le monde. Je suis fier de rejoindre des équipes d’un grand professionnalisme qui apportent la valeur ajoutée indispensable à la sécurisation et à la transformation digitale des entreprises. L’innovation, la fiabilité et le dynamisme sont dans l’ADN de Vertiv. Ces qualités associées à une nouvelle stratégie commerciale directe et indirecte sont les clés d’un succès annoncé auquel je suis ravi de contribuer », affirme dans un communiqué le nouveau Country Manager.